Mit Waffe gedroht und Geld gefordert – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach 2 Raubüberfällen, die sich am späten Donnerstagabend 16.12.2021 in der Parcusstraße und im Herrngarten ereignet haben, hat das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist derzeit Gegenstand der andauernden Untersuchungen. Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Beamten Zeugen, die die Vorfälle beobachten konnten oder Hinweise zu dem jeweils flüchtenden Täter geben können.

Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe hatte ein Krimineller gegen 21.45 Uhr einen 58-jährigen Darmstädter in der Parcusstraße angesprochen und Geld gefordert. Nachdem der Darmstädter eine geringe Summe Bargeld herausgab, trat der Täter sofort die Flucht in Richtung Kahlertstraße an.

Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und von athletischer Figur beschrieben. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine Mütze und eine schwarze Jacke. Ein Schal verdeckte sein Gesicht.

Rund eine Stunde später ereignete sich gegen 23 Uhr ein ähnlich gelagerter Fall im Herrngarten. Hier trat ein noch unbekannter Täter plötzlich aus einem Gebüsch an einen 26 Jahre alten Darmstädter heran, mit der Aufforderung Geld herauszugeben. Seiner Forderung gab er mit dem Zeigen einer mutmaßlichen Schusswaffe Nachdruck. Er erbeute eine geringe Summe Münzgeld und trat anschließend die Flucht an.

In diesem Fall wurde der Flüchtende als etwa 22 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Sein Teint wurde als dunkel wahrgenommen. Ein Schal oder Tuch verdeckte sein Gesicht.

Die in diesem Zusammenhang sofort eingeleiteten Fahndungen verliefen ohne Erfolg. Die Beamten fragen: Wer hat eine oder beide Taten beobachten können? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

Nach Wertgegenständen Ausschau gehalten und Autotüren überprüft

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstag 16.12.2021 steht ein 18-Jähriger aus Darmstadt in dem Verdacht, bei mehreren Autos in der Odenwaldstraße nach Wertgegenständen Ausschau gehalten und deren Türen auf Verschlossenheit geprüft zu haben.

Aufmerksame Zeugen hatten gegen 6 Uhr den jungen Mann dabei beobachten können, wie er sich an den Fahrzeugen zu schaffen machte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Ordnungshüter den Verdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig fest. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten nehmen mutmaßlichen Stehlgut zudem ein Pfefferspray sicher. Der junge Mann wurde mit zur Wache genommen.

Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle die längere Abwesenheit von Wohnungsinhabern im Ludwig-Quessel-Weg ausgenutzt und sind in die Räume der Erdgeschosswohnung eingebrochen. Am Donnerstag (16.12.) gegen 12.30 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Donnerstag (9.12.) zurück. Die ungebetenen Besucher hatten die Terrassentür aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchwühlt. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt.

Der durch das gewaltsame Öffnen der Tür verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Bei der Wohnung handelt es sich um die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler von der Darmstädter Kripo Zeugen, denen im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Schule

Seeheim (ots) – Nach dem Einbruch in 3 Gebäude einer öffentlichen Schule in der Sandstraße hat das Kommissariat 42 von der Darmstädter Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.12.), 21 Uhr und Donnerstag (16.12.) Zutritt zu den Räumen verschafft, dort die Lehrerzimmer und Unterrichtsräume aufgesucht sowie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht.

Ob die Kriminellen fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert. Die Beamten haben Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nehmen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zwei Autos im Visier Krimineller

Ober-Ramstadt (ots) – Auf zurückgelassenen Wertgegenstände in Autos hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.12.) und Donnerstag (16.12.) abgesehen. Aus einem blauen VW Passat, der in der Schafgrabenstraße parkte, ließen sie ein technisches Gerät sowie eine Jacke mitgehen, in einem roten Opel Corsa, der in der Darmstädter Straße abgestellt war, erbeuteten die Täter eine Geldbörse.

Mit beiden Fällen ist das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und PKW – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Groß-Umstadt – Am vergangenen Dienstag 14.12.2021 kam es gegen 16:00 Uhr im Bruchweg in Groß-Umstadt, Höhe der Einmündung zur Gebrüder-Grimm-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einem noch unbekannten Verursacher. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher mit seinem roten Herrenrad zunächst die Gebrüder-Grimm-Straße in Richtung Bruchweg.

An der dortigen Einmündung fuhr der Unbekannte daraufhin ungebremst auf die Fahrbahn des Bruchweg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Groß-Umstädter mit seinem PKW den Bruchweg in Richtung Ortsmitte. Dieser konnte, trotz eingeleiteter Vollbremsung, einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden.

Nach der Kollision zwischen Rad und Motorhaube des PKW, wodurch der Unbekannte auch zu Fall kam, stand dieser unvermittelt wieder auf und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Breite Gasse davon. Am PKW entstand dadurch ein Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang, insbesondere zu dem genannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter Tel: 06071/9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Falsche Ausweise-Gestohlene Stichsäge von Baustelleneinbruch

Einhausen/Rüsselsheim (ots) – Am Donnerstag (16.12.) haben Zivilkräfte Kontrollen auf Autobahnen in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Unterstützt wurden die südhessischen Fahnder hierbei von Kollegen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Gegen 15.40 Uhr stoppten die Beamten im Rahmen der Kontrollaktionen auf der A 67 bei Einhausen einen mit zwei 29 und 31 Jahre alten Männern besetzten Opel. Beide gaben zunächst an, aus Griechenland zu stammen. Die Fahnder stellten anschließend aber rasch fest, dass die ausgehändigten griechischen Ausweise Totalfälschungen darstellten. Tatsächlich stammte das Duo aus Albanien und hielt sich illegal in Deutschland auf. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Aufenthalt im Bundesgebiet. Die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ausländerbehörden dauern an.

Bereits gegen 13.00 Uhr überprüften die Zivilfahnder auf der A 67 bei Rüsselsheim einen 52 Jahre alten Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann ohne Führerschein am Steuer saß. In seinem Fahrzeug befanden sich mehrere, unter anderem mit Jacken abgedeckte Werkzeugkoffer. Den Ordnungshütern fiel hierbei auch eine im Juni 2020 bei einem Baustelleneinbruch in Ludwigshafen gestohlene Stichsäge in die Hände. Die Säge wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den 52-Jährigen erwarten Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch hier dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Unfallflucht mit verletztem Fußgänger – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Donnerstag, den 16.12.21 gegen 20:00 Uhr kam es in Viernheim in der Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wollte ein 40 Jahre alte Fußgänger aus dem Kreis Bergstraße dort die Straße überqueren, als ein PKW diesen leicht erfasste.

Bei dem Fahrzeug soll es sich laut dem Fußgänger um einen Audi handeln. Der Fußgänger begab sich selbstständig ins Krankenhaus und meldete den Unfall erst im Nachgang bei der Polizei in Mannheim.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem genauen Hergang und dem beteiligten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Tel.-Nr. 06206/9440-0

