Friedberg: Die Polizei-News

Kefenrod: Sattelzug beschädigt Wohnhaus

(ots) – Ein Sattelzug beschädigte am Donnerstagmorgen 16.12.2021 zwischen 8-8.15 Uhr offenbar infolge eines Ausweichmanövers auf der Hitzkirchener Hauptstraße ein Wohnhaus. Dabei entstand Sachschaden an Dach und Dachrinne.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Fahrzeugführer dann davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei in Büdingen, Tel.06042-9648-0 zu wenden.

Bad Vilbel: Einbrecher verlässt Tatort ohne Beute

Ein unbekannter Täter hebelte am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 19.15 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses im Gronauer Gärtnerweg auf. Offenbar ließ der Einbrecher aus nicht bekannten Gründen dann von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Rosbach v.d.H. (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen 17.12.2021 auf der Kreisstraße zwischen Nieder-Rosbach und Ober-Wöllstadt. An der Kollision gegen 09.20 Uhr in Höhe der Brunnenmühle waren 3 Fahrzeuge beteiligt. Eine Person erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde auch eine weitere Person leichter verletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an. Die Fahrbahn ist aufgrund der andauernden Maßnahmen weiterhin voll gesperrt.

Nach schwerem Raub auf Spielothek in Gedern – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gedern (ots) – Nachdem am Mittwochabend 15.12.2021 gegen 19.35 Uhr eine Spielothek in der Frankfurter Straße in Gedern ausgeraubt wurde, nahm die Polizei am Freitag 17.12.2021 einen 59-Jährigen vorläufig fest. Der aus dem Wetteraukreis stammende Deutsch-Kosovare steht in dringendem Tatverdacht, besagten Überfall begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erging am späten Nachmittag bei Gericht Untersuchungshaftbefehl. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Gießen und Kriminalpolizei Wetterau ergaben sich zudem Hinweise, dass der Tatverdächtige mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls für weitere Raubtaten zum Nachteil mehrerer Tankstellen im Wetteraukreis (Ilbestadt, Altenstadt, Düdelsheim, Ortenberg und Friedberg) verantwortlich sein könnte. Die diesbezüglichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Weitere Auskünfte erfolgen ausschließlich von Seiten der Staatsanwaltschaft Gießen. Entsprechende Anfragen richten Sie bitte ab dem kommenden Montag (20.12.2021) an Herrn Staatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. 0641 / 934 32 30.

