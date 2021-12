Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Zahnarztpraxis gescheitert – Polizei sucht Zeugen

Volksmarsen (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 17.12.2021 versuchte ein Unbekannter in eine Zahnarztpraxis in der Pfortenstraße in Volkmarsen einzubrechen. Der Täter versuchte, eine Tür aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, musste er ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Falsche Polizeibeamte an Haustür scheitern an Rentner – Polizei warnt und bittet um Hinweise

Twistetal-Twiste (ots) – Am Dienstagabend 14.12.2021 versuchten zwei Unbekannte einen Rentner in Twiste um sein Erspartes zu bringen. Der 77-Jährige wurde jedoch misstrauisch, so dass die Täter ohne Beute blieben und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich der 77-Jährige bei der Polizei. Den eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Korbach schilderte er, dass kurze Zeit vorher zwei angebliche Polizisten an seiner Haustür erschienen seien.

Die uniformierten Männer erklärten ihm, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen im näheren Umfeld gekommen sei. Danach wollten sie von ihm wissen, ob er Geld oder Wertsachen gut verwahrt habe. Der Rentner wurde nun zurecht misstrauisch. Er sagte den Unbekannten, dass er die Geschichte nicht glaubt und kündigte an, dass er die “richtige” Polizei anrufen wird. Daraufhin ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht.

Der 77-Jährige informierte erst Verwandte, die anschließend in Twiste nach den Tätern suchten. Danach informierte er die “richtige” Polizei. Sowohl die Suche der Verwandten als auch die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide etwa 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß, beide hatten dunklen Teint und schwarzen Bart. Sie trugen grünen Uniformjacken und grüne Uniformhosen sowie grüne-weiße Polizeimützen und medizinische Masken.

Der 77-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Er wurde misstrauisch und hat dies den angeblichen Polizisten auch gezeigt, indem er ankündigte die Polizei anzurufen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Kriminalpolizei Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet.

Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Korbach – 3 Männer festgenommen

Bad Wildungen/Frankenberg (ots) – Am Mittwoch 15.12.2021 und am Donnerstag 16.12.2021 hat die Kriminalpolizei Korbach nach umfangreichen Ermittlungen 3 Tatverdächtige im Alter von 19, 20 und 23 Jahren in Bad Wildungen und Frankenberg festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am 3. November 2021 in Frankenberg einen schweren Raub begangen zu haben.

Am Mittwoch 3. November 2021, um 20:53 Uhr war es zu einem Raubüberfall auf einen 18-jährigen in Frankenberg gekommen. Der 18-jährige befand sich in einem Geschäftsraum einer Bankfiliale am Obermarkt. Dort wurde er von zwei männlichen Tätern bedroht, einer hielt ihm eine Schusswaffe an den Kopf. Die Täter forderten den 18-jährigen auf, Geld aus dem Geldautomaten abzuheben. Weiterhin raubten die unbekannten Täter das mitgeführte Bargeld des 18-jährigen.

Insgesamt erbeuteten die Täter eine geringe Menge Bargeld. An der Tat war ein dritter Täter beteiligt. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Die sich anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach ergaben Hinweise auf die mögliche Täterschaft zweier der nunmehr festgenommenen Männer aus Bad Wildungen. Die daraufhin intensivierten polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, so dass die Staatsanwaltschaft Marburg beim Amtsgericht Marburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Beschuldigten erwirkte.

Diese Beschlüsse konnte die Kriminalpolizei Korbach mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften am frühen Mittwochmorgen (15. Dezember) in Bad Wildungen vollstrecken. Dabei konnten Beweismittel sichergestellt werden, deren Auswertung noch andauert. In der Folge ergaben sich Hinweise auf die Tatbeteiligung des dritten Beschuldigten im Alter von 20 Jahren, so dass dessen Wohnung auf Anordnung des Amtsgerichts Marburg am 16.12.2021 durchsucht und er vorläufig festgenommen wurde.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstag (16. Dezember) und am Freitag (17. Dezember) der zuständigen Richterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ gegen die Beschuldigten die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehle. Die 20 und 23 Jahre alten Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 19-jährigen Beschuldigten wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zudem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die festgenommenen Männer noch weitere Straftaten begangen haben könnten. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen