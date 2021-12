Duo beklaut alkoholisierten Mann in misslicher Lage

Kassel-Mitte (ots) – Die missliche Lage eines Betrunkenen nutzten am Donnerstagabend 16.12.2021 zwei bislang unbekannte und dreiste Diebe. Das Opfer hatte sich nach dem Weihnachtsmarktbesuch auf dem Heimweg gegen 22 Uhr in der Hedwigstraße übergeben müssen, wobei sich die beiden dunkelhäutigen Männer mit Hund vermeintlich hilfsbereit zeigten. In Wirklichkeit hatten es das Duo auf die Geldbörse des 42-Jährigen abgesehen, die sie ihm aus der Gesäßtasche klauten und damit flüchteten.

Während einer der Täter in Richtung Martinsplatz wegrannte, flüchtete sein Komplize in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 1,80-1,85 Meter, dunklerer Teint, sportliche Statur. Er war dunkel gekleidet und führte einen mittelgroßen Hund mit sich, der nicht näher beschrieben werden kann.

Täter 2: männlich, ca. 1,80-1,85 Meter, dunklerer Teint, sportliche Statur. Er trug dunkle Kleidung.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Diebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Betrunkener leiht E-Scooter aus – Vier berauschte und alkoholisierte Fahrer gestoppt

Kassel (ots) – Gleich 4 E-Scooter Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, zogen Beamte des Polizeireviers Mitte in der vergangenen Nacht in Kassel aus dem Verkehr, ohne dass jemand ernsthaft zu Schaden kam. Die Männer aus Kassel im Alter von 19-24 Jahren nahmen die Polizisten mit auf das Revier, wo ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Da für Elektroroller-Fahrer dieselben Grenzwerte wie für Autofahrer gelten, müssen sich alle vier nun wegen “Trunkenheit im Verkehr” verantworten.

Auf einen 24-Jährigen waren die Polizisten um 22:30 Uhr am Altmarkt aufmerksam geworden, da er mit seinem Elektroroller verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann zu, dass er kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. In seinem Rucksack fanden die Beamten darüber hinaus eine kleine Menge Marihuana, die sie sicherstellten.

Die Gefährlichkeit von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr zeigte sich später gegen 0:50 Uhr am Weinberg: Dort fiel Polizisten ein Elektroroller auf, mit dem zwei junge Männer auf dem Gehweg fuhren. Noch bevor die Streife den E-Scooter anhalten konnte, stürzte der Mitfahrer vom Roller. Der 26-Jährige aus Schauenburg hatte sich offensichtlich nicht verletzt, allerdings stellten die Polizisten beim 22-jährigen Fahrer sofort Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,0 Promille bei ihm. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige auch unter Drogeneinfluss stand, worüber nun die Untersuchung der Blutprobe Aufschluss geben soll.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 19-jähriger E-Scooter Fahrer, der um 2:45 Uhr in der Fußgängerzone der Kasseler Innenstadt gestoppt wurde. Ein Drogentest schlug auf Cannabis im Urin des jungen Mannes an, weshalb auch er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen durfte.

Trauriger Spitzenreiter war zu guter Letzt gegen 4:00 Uhr ein alkoholisierter 24-Jähriger in der Südstadt. Zum Erstaunen der Polizisten hatte sich der junge Mann den E-Scooter direkt neben dem an der roten Ampel stehenden Streifenwagen ausgeliehen und war anschließend vor ihren Augen in Schlangenlinien über den Gehweg gefahren. Einem Atemalkoholtest zufolge hatte er 1,5 Promille intus. Da der 24-Jährige im Besitz eines Führerscheins ist, wurde dieser von den Beamten beschlagnahmt.

Unfallflucht in Südstadt – Ermittler fahnden nach Lkw mit blauer Plane

Kassel-Süd (ots) – Noch nicht identifiziert werden konnte der flüchtige Verursacher eines Unfalls am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 9. Dezember 2021, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Lkw mit blauer Plane gegen 14 Uhr auf der Frankfurter Straße vom Auestadion kommend in Richtung Weinberg unterwegs.

Hierbei fuhr der Lastwagen zu weit nach rechts und krachte in die linke Fahrzeugseite eines gelben Renault Captur, der auf dem Parkstreifen rechtsseitig der Frankfurter Straße, nahe der Mozartstraße, abgestellt war.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Verursacher anschließend von der Unfallstelle geflüchtet war, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 6.000 Euro zu kümmern.

Es soll sich um einen Lkw mit mindestens 7,5 Tonnen gehandelt haben, der von einem Mann mit kurzen dunklen Haaren und Bart gesteuert wurde.

Wegen einer Metallstrebe am Heck konnten die Zeugen das hinteren Kennzeichen nicht erkennen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Lkw oder dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Taschendiebe schlagen vermehrt in Kasseler Geschäften zu – Polizei warnt und sucht Zeugen

Kassel (ots) – Die Polizei warnt aktuell vor Taschendieben, die vermehrt in verschiedenen Kasseler Geschäften, aber auch in Straßenbahnen zuschlagen. Nachdem bereits in den vergangenen Tagen vereinzelt Diebstähle angezeigt worden waren, meldeten sich am gestrigen Donnerstag gleich vier Diebstahlsopfer aus Kassel bei der Polizei, denen in verschiedenen Discountern und Geschäften die Geldbörsen abhandengekommen waren.

Die Täter, häufig überörtlich agierende Tätergruppen, scheinen dabei äußerst geübt und geschickt vorgegangen zu sein, denn alle Opfer hatten den Diebstahl erst später bemerkt. Die mit den weiteren Ermittlungen zu den vier Fällen betrauten Beamten der für Taschendiebstähle zuständigen Ermittlungsgruppe 2 der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise. Zudem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann.

Taten in Discountern, Drogerie und Supermarkt

Gegen 11:00 Uhr war es gleich zu zwei Taten gekommen: Einem 94-jährigen Mann wurde zu dieser Zeit beim Einkaufen in einem Discounter in der Leipziger Straße das Portemonnaie mit Geld und Papieren aus der Jackentasche gestohlen. Zur gleichen Zeit stellte eine 85-jährige Frau an der Kasse einer Drogerie in der Wittrockstraße fest, dass Taschendiebe die Geldbörse aus ihrem Rollator geklaut hatten. Die Tat in einem Discounter in der Ihringshäuser Straße, bei dem Unbekannte einer 78-Jährigen das Portemonnaie samt aller Papiere und ihrem Schwerbehindertenausweis aus der Manteltasche stahlen, ereignete sich gegen 12:15 Uhr. Zuletzt meldete sich am gestrigen Tag eine 61-jährige Frau bei der Polizei, die nach dem Einkaufen in einem Supermarkt in der Brückenhofstraße gegen 13:40 Uhr das Fehlen ihrer Geldbörse festgestellt hatte. Den eigentlichen Diebstahl hatte keines der vier Opfer direkt bemerkt. Zeugen, die den Ermittlern der EG 2 Hinweise zu einer der vier Taten vom Donnerstag geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Geschäft oder im Restaurant nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen, sollten Opfer gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf: 116 116 sperren lassen.

