Handy klingelt zur falschen Zeit – Impfpassfälscher fliegt bei Einreise auf

Frankfurt-Flughafen (ots) – Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ermittelt wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse gegen einen 33-jährigen Deutschen. Bei seiner Einreise aus Kiew / Ukraine legte der Mann am 15. Dezember zum Nachweis des Impfstatus seinen Impfpass vor. Dem kontrollierenden Bundespolizisten erschienen die darin angebrachten Chargenaufkleber ungewöhnlich groß. Zudem ließen sich die abgebildeten Chargennummern nicht verifizieren.

Der angeblich Geimpfte wurde im Verlauf der Kontrolle zunehmend nervös und verlangte mehrfach die Rückgabe seines Impfpasses. Der Bundespolizist ließ sich nicht beirren und rief kurzerhand den im Impfpass eingestempelten angeblichen Impfarzt an. Seltsamerweise begann nun das Mobiltelefon des Beschuldigten zu klingeln, im augenscheinlich gefälschten Stempel hatte er nämlich seine eigene Mobilnummer angegeben.

Die Bundespolizei beschlagnahmte nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Impfpass und Mobiltelefon als Beweismittel. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Lkw fährt in Unfallstelle

Frankfurt/A3 (ots)-(dr) – Am Donnerstagabend 16.12.2021, kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Lkw in Höhe des Offenbacher Kreuzes in eine Unfallstelle fuhr. Glücklicherweise hatten die leichtverletzten Unfallbeteiligten ihre Fahrzeuge bereits verlassen, sodass es bei dem Folgeunfall “nur” zu erheblichen Sachschäden kam. Ein Teil der Fahrbahn war daraufhin für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 21 Uhr ereignete sich zunächst ein Auffahrunfall auf der A3, als in Höhe des Offenbacher Kreuzes in Fahrtrichtung Köln ein 40-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem Pkw auf das Heck eines Smart prallte. Der 40-Jährige, der 28-jährige Fahrer des Smart sowie dessen 28-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge verblieben mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der rechten Fahrspur.

Die drei Insassen hatten gerade ihre Fahrzeuge verlassen, als sich plötzlich der zweite Unfall ereignete. Von hinten näherte sich ein Sattelzuggespann. Offenbar erkannte der 23-jährige DAF-Fahrer die Unfallstelle zu spät. Im letztem Moment versuchte dieser noch auszuweichen, prallte jedoch mit seinem Gespann in das Heck des vor ihm stehenden Skoda. Der Lkw schleuderte im weiteren Verlauf nach rechts und durchbrach eine Schutzplanke, welche die Hauptfahrbahn von einer parallel verlaufenden Fahrbahn trennte. Der Sattelauflieger kam schließlich auf der Hauptfahrbahn der A3 zum Stehen, die Sattelzugmaschine auf der Parallelfahrbahn.

Bei dem Folgeunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch entstand sowohl an dem Skoda als auch an dem Sattelzuggespann Totalschaden. Ebenso wurde die Schutzplanke erheblich beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte insgesamt mehrere zehntausend Euro betragen.

Aufgrund des Trümmerfeldes und der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kam es im weiteren Verlauf zu einer mehrstündigen Sperrung von mehreren Fahrspuren. Nach den Aufräumarbeiten und der Abschleppung der Fahrzeuge konnte die Teilsperrung der Fahrbahn gegen 0:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Erfolgreiche Fahndung – Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei konnten am Donnerstagabend 16.12.2021 einen 21-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der im Hauptbahnhof einem 23-jährigen Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Wie der Geschädigte bei der Bundespolizei angab, hatte der Täter offenbar einen kurzen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Koffer in der Haupthalle des Hauptbahnhofes zu entwenden.

Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte der Täter letztlich erkannt und noch am gleichen Tag von Beamten der Bundespolizei festgenommen werden. Über den Verbleib des gestohlenen Koffers, in dem sich neben persönlichen Gegenständen auch ein hochwertiges Laptop befand, wollte sich der Mann nach seiner Festnahme nicht äußern. Gegen den Tatverdächtigen, der heute dem Haftrichter vorgeführt werden soll, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Festnahme nach Wohnungseinbruch

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Donnerstag 16.12.2021 gegen 03.45 Uhr bemerkten Zeugen, wie Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Gräfstraße eindrangen und verständigten die Polizei. Die Täter hatten das Küchenfenster aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Beim Verlassen der Tatörtlichkeit wurden die beiden Männer (34 und 40 Jahre alt) festgenommen.

Neben 2 Schraubendrehern und Pfefferspray konnte noch eine aus der Wohnung stammende TV-Fernbedienung bei den Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt werden. An der Nachbarwohnung konnte festgestellt werden, dass vermutlich die beiden Tatverdächtigen zuvor versucht hatten, einen Rollladen hochzuschieben. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Alkoholisierter Mann greift Rettungsdienst an

Frankfurt-Niederursel (ots)-(ne) – Ein 62-jähriger Mann aus dem Praunheimer Weg musste Donnerstagabend 16.12.2021 ob seines hilflosen Zustandes, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei griff er die Sanitäter an.

Der 62-Jährige musste in einem stark alkoholisierten Zustand aus seiner Wohnung geholt werden. Weil er um sich schlug und drohte aus dem Fenster zu springen, wurde die Polizei alarmiert. Während dessen griff der 62-Jährige die Sanitäter an und verletzte einen dabei. Schließlich gelang es den Mann in den Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus zu bringen.

Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(fue) – Am Donnerstag 16.12.2021 gegen 12.00 Uhr, brannte eine Gartenhütte in der Nähe der Enkheimer Straße nieder. Zeugen hatten die Rauchentwicklung beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Mit Drogen im Auto erwischt

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Die Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle heute Nacht in der Hanauer Landstraße zwei junge Männer im Auto erwischt, die Betäubungsmittel bei sich hatten. Kurz nach Mitternacht sind die beiden 32 und 34 Jahre alten Männer in ihrem Mietfahrzeug von einer Streife angehalten worden.

Beim 34-Jährigen fanden die Beamten rund 6g Kokain. In einer Tasche auf dem Rücksitz des Fahrzeugs trat ein Plastikbeutel mit rund 130g Kokain zum Vorschein. Darüber hinaus fand die Polizei eine Feinwaage, Bargeld und Handys und stellte alles sicher.

Beide Männer wurden vorübergehend festgenommen. Ihnen wird der Handel und Besitz von Kokain in nicht geringer Menge unterstellt.

