Schockanrufe

Eschwege (ots) – Nachden am Donnerstag 16.12.2021 vermeldeten Schockanrufen in Herleshausen und Eschwege, wurde ein weiterer Vorfall angezeigt. Demnach wurde Donnerstagmittag eine 89-Jährige aus Eschwege angerufen. Die Anruferin meldete sich mit “Polizei Eschwege” und gab an, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall gehabt habe. Aus dem Hintergrund hörte die 89-Jährige dann eine weinerliche Stimme folgenden Wortlaut rufen: “Oma, ich habe eine Frau totgefahren, eine Mutter von 3 Kindern”.

Im Anschluss folgten die üblichen Forderungen; in diesem Fall eine Kaution von 30.000 EUR, die nun ein “Oberkommissar Schröder” forderte. Diese fragte auch in etwas ungehaltenem (forschen) Ton nach, wieviel Geld überhaupt zur Verfügung stehe und setzte auf diese Art die 89-Jährige zusätzlich zeitlich unter Druck.

Die 89-Jährige war aufgrund der der Gesamtsituation vollkommen verunsichert, so dass sie Gottseidank nachbarschaftliche Hilfe hinzuzog. Dadurch kam es zu keinen weiteren Anrufen, mit Ausnahme des Anrufes bei der richtigen Polizei durch den Nachbarn.

Auch dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, sich in solchen Situationen der Hilfe anderer zu bedienen.

Die Polizei rät daher:

Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/ Angehörige anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Unfälle mit Wildschwein, Reh, Dachs und Hase

Um 06:39 Uhr befuhr heute Morgen ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die L 3424 von Röhrda kommend in Richtung Langenhain. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das auf Höhe des dortigen Wasserhäuschens die Straße überquerte. Das Reh wurde tödlich verletzt; am Auto entstand Sachschaden am Kotflügel, am Scheinwerfer und an der Schürze vorne links.

Um 05:56 Uhr befuhr heute Morgen ein 26-Jähriger aus Herleshausen die K 23 zwischen Netra und Grandenborn. Kurz vor Grandenborn kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, der den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Mit einem Wildschwein dagegen kollidierte, um 05:20 Uhr, ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau, der auf der B 7 zwischen Netra und Röhrda unterwegs war. Durch den Aufprall wurde das Wildschwein tödlich verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 05:18 Uhr kam es kurz zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem Dachs, der die L 3249 in der Gemarkung von Hormel überquerte und von dem Pkw eines 20-Jährigen aus der Gemeinde Meißner erfasst wurde. Auch der Dachs überlebte den Aufprall nicht. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 250 EUR geschätzt.

Unfall beim Einfahren

Um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 87-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw von einem Parkstreifen aus in den fließenden Verkehr auf die Reichensächser Straße in Eschwege einzufahren. Dabei übersah er den herannahenden Pkw eines 69-jährigen Eschwegers, der stadteinwärts unterwegs war, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 7500 EUR kam.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde gestern Vormittag der Pkw einer 60-Jährigen aus Eschwege, der in der Reichensächser Straße in Eschwege geparkt war, angefahren und dadurch beschädigt. Schaden: ca. 500 EUR. Aufgrund von Zeugen konnte der Verursacher, ein 79-jähriger Eschweger schnell ermittelt werden. Dieser gab an, den Unfall bemerkt zu haben, bei Nachschau jedoch keinen Schaden am Fahrzeug festgestellt zu haben.

Vorfahrt missachtet

Um 11:54 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 75-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die B 249 aus Richtung Katharinenberg kommend in Richtung Eschwege. Ein 27-Jähriger aus Lohfelden befuhr zu dieser Zeit mit einem Klein-Lkw (Transit) die Einmündung auf die B 249 aus Richtung Wanfried kommend.

Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der 75-Jährigen war aufgrund eines technischen Problems nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstagnachmittag 16.12.2021 wurde auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege durch einen Zeugen eine Geldbörse aufgefunden in der sich noch die Ausweisdokumente befanden. Daraufhin wurde die Geschädigte, eine 57-jährige Eschwegerin aufgesucht, die den Verlust ihrer Geldbörse noch nicht bemerkt hatte.

Nach ihren Angaben war sie am 14.12.21 zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich Tegut- und Lidl-Markt zum Einkaufen unterwegs. Einen Diebstahl habe sie nicht bemerkt, sie kann aber auch nicht ausschließen, dass sie das Portmonee verloren hat. Unabhängig davon fehlt das Bargeld von ca. 150 EUR, das unberechtigt mitgenommen wurde.

Polizei Sontra

Unfall beim Rangieren

Ein 41-Jähriger aus Mühlhausen übersah gestern Nachmittag, um 16:07 Uhr, beim Rangieren mit seinem Sprinter einen geparkten Pkw Mercedes, der dadurch auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich im Wingeroder Weg in Herleshausen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Körperverletzung – häusliche Gewalt

(ots) – In der Gemeinde Ringgau musste vergangene Nacht die Polizeistreife der Polizeistation Sontra einschreiten, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft kam.

Um 01:06 Uhr wurde nach einer zunächst verbalen Streiterei die Geschädigte von ihrem 74-Jährigen Lebensgefährten mehrfach mit der flachen Hand und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem soll dieser zugetreten haben. Der 74-Jährige wurde durch die Polizei des Hauses verwiesen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einparken

Um 10:34 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 63-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw in der Straße “Kleiner Kirchrain” in Großalmerode einzuparken. Dabei touchierte er einen geparkten Pkw Renault, wodurch ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

(ots) – Um 21:27 Uhr wurde Donnerstagabend 16.12.2021 durch Zeugen beobachtet, wie ein 27-Jähriger aus Witzenhausen sich unberechtigt auf ein Grundstück in der Mündener Straße in Witzenhausen begab und dort Luft aus den Reifen von dort abgestellten Fahrzeugen ließ. Als der 27-Jährige daraufhin angesprochen wurde, flüchtete er vom Tatort. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 27-Jährigen kurz darauf auf einen E-Scooter fahrend in Witzenhausen antreffen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-jährige unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille. Zudem bestand für den E-Scooter, der eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h hat, keine Zulassung. Auch bestand keine Pflichtversicherung für das Gefährt. Somit erwarten ihn Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

