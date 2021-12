Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Streit und Unfall: 57-Jähriger vorläufig festgenommen – B 45 / Rodgau

(lei) Polizeibeamte haben am Donnerstagabend einen 57-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor einen Streit provoziert und kurz darauf einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Gegen 19.45 Uhr soll der aus Rodgau stammende Mann zunächst ein Wohnhaus in der Straße “Am Flachsberg” (60er Hausnummer) aufgesucht und einen Bewohner an der Haustür mit einem Küchenmesser bedroht haben. Hintergrund dieser Handlung, bei der niemand verletzt wurde, dürften nach derzeitigem Kenntnisstand wohl Beziehungsstreitigkeiten um eine Frau sein.

Nachdem er abgewiesen wurde, brauste der 57-Jährige anschließend mit seinem roten Mazda mit DI-Kennzeichen über die Bundesstraße 45 in Richtung Hanau davon. Gegen 20 Uhr wurde den Beamten ein Unfall zwischen 2 Autos kurz vor der Anschlussstelle zur Autobahn 3 gemeldet, auch hier involviert der 57-Jährige und sein Mazda. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass er beim Überholen den Renault eines 46-jährigen Hanauers gestreift haben soll und anschließend in die Mittelleitplanke prallte, Schaden etwa 21.000 Euro.

Der Mégane-Fahrer wurde hierbei zudem leicht verletzt. Den Rodgauer nahmen die Ordnungshüter vorläufig fest, nicht nur, weil sich in seinem Wagen das mutmaßliche Tatmesser und eine Schreckschusswaffe fand, sondern weil er mit über 1,7 Promille im Atem auch gehörig unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Neben dem Messer und der Waffe musste er auch eine Blutprobe abgeben, bevor er anschließend die Polizeiwache wieder verlassen durfte. Die Polizei in Heusenstamm bittet nun um Zeugenhinweise zu beiden Geschehnissen unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Unfall: Vorfahrt missachtet und abgehauen – Neu-Isenburg

(aa) Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens missachtete am Mittwochabend an der Kreuzung Herzogstraße/Tulpenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden jungen VW-Fahrers, sodass dieser ausweichen musste und es zum Unfall kam. Kurz vor 19 Uhr bog das weiße Auto aus der Tulpenstraße nach links ab. Der 21-jährige Polo-Lenker befuhr die Herzogstraße in Richtung Friedhofstraße. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Neu-Isenburger aus, stieß allerdings gegen einen geparkten weißen Skoda.

Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden der beiden anderen Fahrzeuge in Höhe von etwa 6.000 Euro zu kümmern. An dem weißen Kleinwagen waren OF-Kennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Blitzermeldung für die Weihnachtswoche: Kommen Sie gut an!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 51. Kalenderwoche 2021 (aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, vor einem Kindergarten und an zwei Stellen zum Schutz vor Lärm. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

20.12.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); Hanau, Vor der Kinzigbrücke in Richtung Bruchköbel (Gefahrenstelle und Lärmschutz); Hanau, Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hafen (Lärmschutz);

21.12.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); Hanau, Bruchköbeler Landstraße in Richtung Innenstadt (Gefahrenstelle);

22.12.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt); Hanau-Steinheim, Pfaffenbrunnenstraße in Richtung Hermann-Ehlers-Straße (Kindergarten);

23.12.2021:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor Geißfeldkreisel (Unfallschwerpunkt).

“Sieben auf einen Streich”: Verstärkung für den freiwilligen Polizeidienst – Offenbach / Obertshausen / Linsengericht

(lei) Polizeipräsident Eberhard Möller hat am Donnerstagnachmittag im Polizeipräsidium in Offenbach die Indienststellung von gleich sieben weiteren Freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfern vorgenommen und damit die Wichtigkeit dieses verantwortungsvollen Ehrenamts hervorgehoben. Mit den zwei Frauen und fünf Männern sind nunmehr insgesamt 87 aktive Helferinnen und Helfer im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen auf Streife und stärken durch ihre Präsenz nicht nur die polizeiliche Prävention, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Die Teilnehmenden des Ausbildungslehrgangs erhielten im Rahmen einer kleinen Feierstunde durch Polizeipräsident Möller die Teilnahmebescheinigung für ihren erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungslehrgang. Während ihrer Ausbildungsdauer von 50 Stunden erlernten sie die rechtlichen Grundlagen für ein späteres Tätigwerden und erhielten spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei. So sind sie in der Lage, bereits in ersten Gesprächen mit der Bürgerschaft für ein besseres Verständnis zwischen Bürger und Polizei beizutragen. In vielen Fällen ist schon durch Beraten, Vermitteln und Melden Abhilfe zu einem Problem geschaffen. Als Nachbarn in Uniform werden die sieben “Neuen” in den Kommunen Offenbach (4), Obertshausen (2) und Linsengericht (1) die bereits eingesetzten Helferinnen und Helfer unterstützen.

Dem Freiwilligen Polizeidienst stehen eine Reihe von Befugnissen zur Gefahrenabwehr und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zu. Sie reichen von der Identitätsfeststellung bis hin zum Platzverweis.

Durch das Land Hessen werden sie mit einer funktionalen Uniform und erforderlichen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhalten die Polizeihelferinnen und Polizeihelfer eine Aufwandsentschädigung von den Kommunen.

Main-Kinzig-Kreis

Pannenfahrzeug gestreift und weitergefahren – Bundesstraße 43a/Hanau

(fg) Auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße 43a zwischen den Anschlussstellen Klein-Auheim und Steinheim stellte ein 58 Jahre alter Mann aus Alzenau seine graue Mercedes C-Klasse nach einer Fahrzeugpanne am Donnerstagabend ab. Kurz nach 19 Uhr übersah ein vorbeifahrender Wagen offenbar den stehenden Mercedes, streifte die komplette Fahrerseite und fuhr weiter. An der C-Klasse entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Beamte der Autobahnpolizei stellten Fahrzeugteile des Unfallverursachers sicher. Aufgrund der Fragmente gehen die Beamten derzeit davon aus, dass es sich beim verursachenden Auto um einen silbernen VW aus den Baujahren 2003 bis 2009 handelt. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

“Geldabholerin” ging leer aus: Wer sah den roten Kleinwagen? – Neuberg

(fg) Leer ging eine “Geldabholerin” am Donnerstagvormittag in Neuberg aus, weshalb die etwa 25 Jahre alte Frau flüchtete. Offenbar stieg sie gegen 10.50 Uhr in einen roten Kleinwagen, an welchem ein Kennzeichenschild mit der Buchstabenkombination “XX” angebracht gewesen sein soll, ein und fuhr in Richtung Autobahn 45 davon. Kurz zuvor wurde eine Rentnerin von Betrügern auf ihrem Festnetzapparat angerufen.

Diese täuschten vor, dass ein Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht habe und dabei eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Um eine Haft abzuwenden, sei nun die Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro notwendig. Die Geschädigte erkannte den Betrug, ging zum Schein auf die Täter ein und informierte folgerichtig die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten war die 1,60 bis 1,70 Meter große Frau mit dunklen Haaren und schmaler Statur jedoch schon verschwunden. Sie trug einen schwarzen Rock, eine schwarze Strumpfhose und schwarze Oberbekleidung. Sie soll sich zwischen 10.40 und 11 Uhr im Bereich der Mühlstraße und der Römerstraße aufgehalten haben.

Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfallflucht: Hinweise auf eine Limousine – Erlensee

(aa) Hinten rechts dürfte ein blaugrauer älterer Mercedes beschädigt sein, den die Schutzfrau vor Ort wegen einer Unfallflucht am Donnerstag anhand der gesicherten Spuren als verursachendes Fahrzeug sucht. Zwischen 8 und 10.45 Uhr hat diese Limousine vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe der Theodor-Heuss-Straße 23 geparkten Renault gestreift.

An dem Clio ist nun die linke hintere Seite beschädigt; die Reparatur dürfte etwa 2.000 Euro kosten. Die Frage lautet: Wo steht seit Donnerstagvormittag ein beschädigter älterer Mercedes? Der Polizeiposten Erlensee bittet um Hinweise zu dieser Unfallflucht und dem Standort des Fahrzeugs unter der Rufnummer 06181 9010-190.

Sechs Autos beschädigt: Zeugen bitte melden! – Bruchköbel

(lei) Einem Fall von offensichtlichem Vandalismus geht derzeit die Polizei in Hanau nach: Im Käthe-Kollwitz-Ring und in der Bahnhofstraße 48 haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt und dabei nach ersten Schätzungen der Polizei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro angerichtet. In der Zeit von 1.30 bis 1.45 Uhr schlugen ein oder mehrere Zerstörungswütige die Scheiben von sechs geparkten Autos ein; betroffen waren zwei Volkswagen, zwei Mercedes, ein Skoda und ein Saab.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in der Hanauer Cranachstraße hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Unfallflucht: Wer sah den Parkrempler? – Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein Schaden von etwa 300 Euro am Kühlergrill und am vorderen Kennzeichen eines geparkten Audi entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen in der Frankfurter Straße 38. Der Schadensaufnahme der Polizei zufolge dürfte ein Fahrzeug, das vor dem blauen A3 ein- oder ausparkte, das Ärgernis verursacht haben, möglicherweise sogar mit einer Anhängerkupplung.

Die Ordnungshüter in Bad Orb suchen daher nun Zeugen; wer in der Zeit von 7.15 bis 8 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 06052 9148-0 zu melden.

