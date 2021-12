Mazda überfährt Verkehrsinsel

Obertiefenbach/Beselich (ots)-(mh) – Montag 13.12.2021, 17:35 Uhr – Am Montag 13.12.2021 überfuhr gegen 17:35 Uhr auf der Hauptstraße in Beselich eine Person mit ihrem PKW eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei 2 Verkehrsschilder. Der Fahrer war mit seinem schwarzen Mazda Kombi auf der Hauptstraße in Beselich in Richtung der B49 unterwegs, als er in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes von der Fahrbahn abkam und mit einer Verkehrsinsel kollidierte.

Dabei wurden zwei, dort stehende, Verkehrsschilder stark beschädigt. Das Fahrzeug wurde anschließen auf einem nahen Parkplatz abgestellt. Da der Mazda Betriebsflüssigkeiten verlor, konnte eine Streife der Polizei dieser Spur folgen und so den Zusammenhang zwischen den Schäden an der Verkehrsinsel und dem PKW herstellen.

Neben dem Fahrzeug wurde eine erheblich alkoholisierte Person angetroffen die angab, nichts mit dem Fall zu tun zu haben. Bei dieser konnte dann allerdings der Fahrzeugschlüssel des Unfallwagens gefunden werden. Dies hatte zur Folge, dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizei bittet Personen, die Wahrnehmungen bezüglich des geschilderten Vorfalls gemacht haben oder durch das Fahrzeug gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche: Dienstag, 21.12.2021: Gem. Dornburg, L 3046, Höhe Einm. Thalheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen