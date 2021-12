Neustadt: Stadt erhält 2,67 Millionen Euro für Schulen

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße kann im kommenden Jahr in vier Schulen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vornehmen. Unter anderem werden in drei Schulen die Toilettenanlagen erneuert. Möglich wird dies dank lange ersehnter und nun eingetroffener Förderbescheide. Das Land Rheinland-Pfalz bezuschusst die Projekte mit mehr als 2,67 Millionen Euro aus dem Schulsanierungsprogramm des Bundes (Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2). Etwa 360.000 Euro bringt die Stadt selbst auf.

Oberbürgermeister Marc Weigel ist froh über die Genehmigung der von der Stadt gestellten Förderanträge: „Alle Projekte sind dringend notwendige Investitionen in unsere Schulen. Wir haben lange auf die Bewilligung der Investitionsförderung gewartet. Es ist gut, dass wir sie nun umsetzen können.“

Auf mehr als 1,2 Millionen Euro werden die Kosten für die Sanierungsarbeiten am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium geschätzt. Der Netzwerkausbau im Schulgebäude wurde bereits weitestgehend abgeschlossen. Nun folgt die Installation einer Blitzschutzanlage für das gesamte Gebäude sowie die grundlegende Sanierung und Umgestaltung des Schulhofs.

Am Leibniz-Gymnasium sollen 991.000 Euro verbaut werden. Hier wird die große, vom Schulhof aus zugängliche WC-Anlage im Erdgeschoss erneuert und das Dach eines Anbaus aus den 1960er-Jahren energetisch saniert. Dabei wird auch geprüft, ob eine Photovoltaikanlage installiert werden kann. Die zum aktuellen Bauprogramm am Leibniz-Gymnasium gehörende Netzwerkverkabelung ist bereits weitestgehend abgeschlossen.

Im Käthe-Kollwitz-Gymnasium werden die Toilettenanlagen im mehreren Stockwerken der Altbaus saniert. Zur Energieeinsparung erfolgt zudem ein Austausch der Deckenbeleuchtung in der Sporthalle. Diese Arbeiten haben bereits begonnen. Die Gesamtkosten am KKG belaufen sich auf 446.000 Euro.

366.000 Euro werden in die Grundschule Ostschule investiert. Auch hier kann nun aufgrund der zugesagten Landeszuschüsse die dringend erforderliche WC-Sanierung umgesetzt werden.