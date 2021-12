Neustadt: Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße mit neuer Pflegedirektorin

Waldbreitbach / Neustadt an der Weinstraße – Ein neues Gesicht komplettiert ab dem 1. Januar 2022 das Direktorium des Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße: Susann Susset (44) wird die Position der Pflegedirektorin übernehmen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des lokalen Direktoriums die Zukunft des Hauses gestalten. Durch den Marienhaus-internen Wechsel ihrer Vorgängerin Marion Christian ins Marienhaus Klinikum Mainz war diese Position seit dem Sommer vakant.

„Ich freue mich darauf, an meine Erfahrungen aus verschiedenen Einrichtungen und unterschiedlichen Rollen nun in die Marienhaus-Gruppe einbringen zu können. Gerne möchte ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Neustadt, aber auch im Austausch mit den übrigen Einrichtungen und Zentralfunktionen der gesamten Marienhaus-Gruppe, einen positiven Beitrag zur weiteren patientenorientierten Ausgestaltung der Pflege leisten,“ so die Wahl-Pfälzerin Susann Susset.

Frau Susset hat nach ihrem Abitur 1996 zunächst eine Ausbildung als Rettungsassistentin absolviert und mehrere Jahre in diesem Beruf gearbeitet. 2005 hat sie zudem den Abschluss als Gesundheits- und Krankenpflegerin erlangt und anschließend im Klinikum Mannheim sowie der Unfallklinik Ludwigshafen den Beruf ausgeübt.

2013 wechselte sie zum Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg und übernahm dort die Bereichsleitung Innere Medizin, Akutneurologie und interdisziplinäre Intensivstation. Ihr 2011 parallel zum Beruf begonnenes Studium der Gesundheits- und Sozialwirtschaft schloss Susann Susset 2015 mit dem Bachelor of Arts ab. 2018 wurde sie in der gleichen Einrichtung Referentin der Geschäftsführerin und stellvertretende Pflegedienstleiterin.

Ende 2019 wechselte Susset in die Kliniken Schmieder nach Heidelberg, wo sie die Stelle der Pflegedienstleitung bekleidet und Mitglied des Standortführungsteams wurde.

Vera Pajtler, Kaufmännische Direktorin des Hetzelstift, freut sich ebenfalls über die Verstärkung: „Die Pflegedirektorin ist eine Schlüsselfunktion für jedes Krankenhaus. Sie sorgt unter anderem für das reibungslose Zusammenwirken von medizinischen und pflegerischen Kräften. Frau Susset verfügt aufgrund ihrer Tätigkeiten in verschiedenen Fachbereichen über wichtige differenzierte Blicke auf das Innenleben eines Krankenhauses. Gemeinsam mit ihr möchten wir das Hetzelstift in Neustadt als wichtigen Partner für die Gesundheit der Menschen in unserem Einzugsgebiet weiter ausbauen.“