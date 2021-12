Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Durchfahrtskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.12.2021 zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde das aktuell in der Schützenstraße bestehende Durchfahrtsverbot, aus Fahrtrichtung Holzweg kommend, überwacht. Insgesamt 10 Verkehrsteilnehmer konnten einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verstöße wurden mit einem Verwarnungsgeld geahndet. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer sich an das aktuelle Durchfahrtsverbot zu halten.

Grünstadt: Einbruch in Gartenhaus

Grünstadt (ots) Im Zeitraum vom 12.12.21 bis 16.12.21 drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Schrebergartenlage Am Schmittengraben ein. Im Gartenhaus entwendeten sie Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Bei der Tatortaufnahme wurde Einbruchswerkzeug aufgefunden. Die Polizei Grünstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Haßloch: Unfall unter Alkoholeinfluss

Haßloch (ots) – Eine 52-jährige Haßlocherin befuhr am frühen Abend des 16.12.21 mit ihrem E-Bike den Burgweg und streifte in Höhe der Hausnummer 1 ein geparktes Fahrzeug. Anschließend stürzte sie gegen einen weiteren, dort abgestellten PKW. Als mögliche Ursache könnte der von den hinzugerufenen Beamten festgestellte Alkoholwert von 1,52 Promille angenommen werden, der bei der Radfahrerin festgestellt wurde. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Im Gesamten entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wachenheim: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Wachenheim (ots) – Am 16.12.2021 gegen 06:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 16 in Höhe Wachenheim zu einem Verkehrsunfall bei dem der Verursachte flüchtete. Der Fahrer eines VW Golf befuhr die K16 in Richtung Wachenheim. Kurz vor dem Campingplatz kam ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen. Da dieser zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte fuhr, kam es zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel des VW Golf. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es soll sich um einen größeren Mittelklassewagen gehandelt haben, mehr ist nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Dirmstein: Feldkreuz bei Dirmstein durch ein Fahrzeug beschädigt

Dirmstein (ots) – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß im Zeitraum vom Mittwochnachmittag auf den Donnerstag vermutlich beim Wenden gegen die fest verankerte Sandsteinumfriedung des Feldkreuzes „rotes Kreuz“ der in der Feldgemarkung Dirmstein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Feldkreuz befindet an einer Weggabelung des geteerten Feldweges zwischen Dirmstein, Offstein und Heuchelheim und wird vornehmlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen bzw. Betrieben befahren. Es entstand ein Schaden von ca. 500EUR. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Freinsheim: Teile eines Zaunelementes entwendet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 14.12.2021 00:00 Uhr bis 15.11.2021, 14:00 Uhr wurden in der Straße Weiße Gärten in Freinsheim Teile eines Zaunelementes demontiert und entwendet. Bislang unbekannte Täter demontierten vier Blenden eines Zaunes, die mit jeweils 10 Schrauben befestigt waren. Warum die Täter die Blenden entwendeten ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):