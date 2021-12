Kaiserslautern – Musikalischer Jahreswechsel der Deutschen Radio Philharmonie mit Chefdirigent Pietari Inkinen – am Donnerstag, 30.12.2021 um 17:00 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern.

Der Tenor Christian Elsner und die Sopranistin Olga Bezsmertna garantieren hohe Gesangskunst und allerbeste Unterhaltung.

Moderator Roland Kunz führt durch ein Highlight-Programm mit auf den „Sängerleib“ geschneiderten Klangjuwelen und Musik von Richard Wagner sowie aus dem Zauberreich der Operette! Vom Operetten-Prinz bis zum Heldentenor in Wagner-Opern fächert der Tenor Christian Elsner die fantastische Breite seines Repertoires auf: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Grüß mir mein Wien“, Lohengrins „Gralserzählung“ und Siegmunds „Winterstürme wichen dem Wonnemond“ aus der Walküre, dazu Duette aus Léhars „Land des Lächelns“ mit der Prachtstimme von Olga Bezsmertna – Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper – und klanggewaltige Ouvertüren, mit denen die Deutsche Radio Philharmonie ihr Publikum schwungvoll auf das neue Jahr einstimmt.

Karten von 44,00 Euro bis 34,00 Euro sind erhältlich in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. 0631 365-2316; im Pop Shop Kaiserslautern, Tel. 0631 64725; Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00), im Internet unter www.eventim.de und von zu Hause aus mit „ticketdirect“ über www.eventim.de.

An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, auch am Platz. Die Maskenpflicht entfällt nur beim Verzehr von Speisen und Getränken am Platz.

Hinein ins neue Jahr

Silvesterkonzert

Donnerstag, 30. Dezember 2021

17:00 Uhr Konzert, Fruchthalle Kaiserslautern

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Pietari Inkinen

Solisten: Olga Bezsmertna, Sopran

Christian Elsner, Tenor

Moderation: Roland Kunz