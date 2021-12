A 61: Sanierter Streckenabschnitt zwischen Kreuz Speyer und Anschlussstelle Schifferstadt wird freigegeben

Speyer / Schifferstadt – Die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz auf der A 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt steht kurz vor dem Abschluss. Am Sonntag, 19.12.2021, soll der erneuerte Streckenabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die für die Dauer der Bauarbeiten eingerichtete Sperrung an der Anschlussstelle Schifferstadt (Auffahrt in Richtung Speyer) wird aufgehoben. Damit werden die seit September 2021 laufenden Bauarbeiten plangemäß noch in diesem Jahr abgeschlossen.

Derzeit wird der Verkehr noch auf jeder Richtungsfahrbahn über zwei verengte Fahrstreifen geleitet. Vor der Freigabe des Streckenabschnitts muss diese baustellenbedingte Verkehrsführung zurückgebaut werden. Die Rückbauarbeiten finden voraussichtlich in der verkehrsarmen Zeit zwischen Freitagabend, 17.12.2021, und Samstag, 18.12.2021, statt, um damit verbundene Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten. Ab dem 19.12.2021 stehen dann beide Fahrbahnen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Im Rahmen des Sanierungsprojekts auf der A 61 wurde die alte, am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangte Asphaltfahrbahn auf einer Länge von 7,5 km erneuert. Zur Erhöhung der Sicherheit wurden neue Fahrzeugrückhaltesysteme installiert. Zudem erfolgte eine Erneuerung der Asphaltdecke auf acht Bauwerken entlang der Strecke (Unter- und Überführungen) sowie auf dem Autobahnparkplatz „Nachtweide“. Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung für das Projekt liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.