Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Mittwoch 15.12.2021 führte die Polizei Germersheim an der Eduard-Orth-Schule eine Schulwegkontrolle durch. Zwei Elterntaxis hielten sich nicht an das Durchfahrtsverbot und wurden verwarnt. Von dem auf 50 Euro gestiegenen Bußgeld waren sie sichtlich beeindruckt.

Gleich zwei berauschte Autofahrer

Bellheim/Rülzheim (ots) – Dienstagmittag 14.12.2021 wurde ein 23-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße in Bellheim kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht und die Weiterfahrt wurde beendet.

Kurz später kontrollierte ein weiteres Streifenteam einen 35-jährigen Autofahrer in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Für ihn nahm die Kontrolle einen ähnlichen Verlauf. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dazu kam, dass er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Daher wurde sein Auto präventiv sichergestellt. Auf beide Autofahrer kommt nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.