Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte sein Wohnmobil der Marke Fiat am 15.12.2021, gegen 13:25 Uhr, ordnungsgemäß in der Kopernikusstraße auf Höhe der Hausnummer 10. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Stoßfänger beschädigt wurde. An der Beschädigung konnten rote Lackanhaftungen festgestellt und gesichert werden.

Der Schaden beträgt ca. 1.500 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

PKW brennt nach Wildunfall aus

Knittelsheim (ots) – Zu außergewöhnlichen Folgen führte am Mittwoch ein Wildunfall auf der Landstraße 509 zwischen Bellheim und Knittelsheim. Ein 28-jähriger Autofahrer kollidierte dort mit einem die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein.

Kurz darauf ging der verunfallte PKW in Flammen auf und brannte vollständig aus. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.