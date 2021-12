Versuchtes Tötungsdelikt – 33-jähriger Beschuldigter in Haft

Worms (ots) – Nach Streitigkeiten verletzte ein 33-jähriger Mann aus Worms am frühen Montagabend, den 13.12.2021 seine 32-jährige Lebensgefährtin schwer. Die durch eine Zeugin der Tat über Notruf informierte Polizeistreife, konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Wohnanwesens in Worms antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verletzte der 33-jährige deutsche Staatsangehörige seine Lebensgefährtin im Laufe eines Streites in der gemeinsamen Wohnung des Paares, durch erhebliche Gewalteinwirkung und einem Messer lebensgefährlich. Die 32-jährige Frau aus Worms, ebenfalls deutsche Staatsangehörige, wurde notoperiert und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Das Amtsgericht Mainz ordnete am 14.12.2021, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den 33-jährigen Beschuldigten an. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 33-Jährige ist bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten und wegen Verkehrsdelikten, Unterhaltspflichtverletzung sowie Körperverletzungsdelikten vorbestraft.

Kreis Alzey-Worms

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss – Drogen sichergestellt

A 61/Wonnegau (ots) – Bei der Kontrolle eines PKW am Mittwoch 15.12.2021 gegen 23:30 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost an der A 61 in Höhe Worms stellte die Polzei beim Fahrer des KFZ Drogeneinfluss fest. Gleich zu Beginn schon fielen den Polizisten bei dem 19-jährigen Mann Anzeichen auf, die auf die Einnahme von Drogen hindeuteten. Ein angebotener Vortest, der positiv verlief, erhärtete den Verdacht. Zudem fanden die Polizisten bei ihm ein Tütchen mit einer kleineren Menge an Drogen.

Da der 23-jährige Beifahrer während der Kontrolle auffällig im Fahrzeug herumnestelte und den Eindruck erweckte, er wolle was verstecken, sprachen die Beamten auch diesen an. Bei ihm fanden die Polizisten eine kleinere Menge Drogen in der Jacke. In beiden Fällen wurden die Drogen sichergestellt.

Für den 19-Jährigen war die Weiterfahrt beendet. Er musste mit zur Blutprobe. Ihn erwartet mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot für mindestens einen Monat sowie ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mit einem solchen muss auch der 23-Jährige rechnen

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots) – Am vergangenen Dienstag, 14.12.2021, kam es gegen 17 Uhr in Gau-Odernheim in der Alzeyer Straße Ecke Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein LKW, vermutlich 40 Tonner mit holländischem Kennzeichen und roter Plane, geriet beim Abbiegen gegen einen Poller und die dortige Hauswand. Er fuhr, ohne Personalien zu hinterlassen, weiter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.