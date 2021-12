Vandalismus auf Kita Gelände (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Erneut verschafften sich vermutlich Jugendliche im Verlauf der Nacht auf den 16.12.21 Zutritt zum Außengelände der Kita St. Martin in der Weinstraße. Dort warfen sie Bänke, Stühle, Blumenkübel und ein Trampolin um.

Die Spielgeräte wurden teilweise auch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340

Einbruch in Gartenbaufirma

Oberhausen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 16.12.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer Gartengestaltungsfirma in Oberhausen. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.300 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich An den Hofäckern verdächtige Wahrnehmungen gemacht, oder auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.