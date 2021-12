Falscher Gerichtsvollzieher am Telefon

Wiesloch (ots) – Im Bereich Wiesloch kam es am Mittwoch 15.12.2021 zwischen 09-10:00 Uhr zu insgesamt fünf Vorfällen, bei denen ältere Mitbürger telefonisch durch einen vermeintlichen Gerichtsvollzieher kontaktiert wurden. Dieser forderte die Personen auf, ausstehende Geldbußen zu begleichen. Alle angerufenen Personen reagierten jedoch richtig, erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat bevor es zum Eintritt eines Schadens kommen konnte.

Das zuständige Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Betroffene Personen können sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 wenden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, nicht auf Geldforderungen am Telefon einzugehen, sondern wie die hier betroffenen Personen zu reagieren und das Gespräch zu beenden.

Offenbar gestohlener Roller im Gebüsch entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim (ots) – Einen offenbar gestohlenen Kleinkraftradroller entdeckte ein Zeuge am Mittwochabend in einem Gebüsch in Eppelheim und verständigte die Polizei. Der Roller lag im Maximilian-Kolbe-Weg in einem Gebüsch auf dem Parkplatz vor der Rhein-Neckar-Halle. Von der Straße war das Fahrzeug nicht zu sehen.

Die vordere Verkleidung war gewaltsam abgerissen worden, das Zündschloss und die Kabel herausgerissen. Der Auffindeort befindet sich unweit der Wohnanschrift des Besitzers. Roller der Marke Piaggio, Farbe Rot, mit Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 wurde sichergestellt.

Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Verkehrsunfall auf der K4153

Sandhausen (ots) – Die Unfallaufnahme auf der K4153 zwischen Sandhausen und Bruchhausen ist zwischenzeitlich beendet. Die Fahrbahn ist wieder freigegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer gegen 15:30 Uhr von Bruchhausen Richtung Sandhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer entgegenkommenden Radfahrerin auf dem Fahrradweg.

Nach einem weiteren Zusammenstoß mit der dortigen Brücke kam das stark beschädigte Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die 85-jährige Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Verkehrsunfall im Baustellenbereich – Hubschraubereinsatz

Weinheim (ots) – Gegen 12:40 Uhr kam es auf der A5, Fahrtrichtung Darmstadt, zu einem Unfall zwischen zwei LKW-Fahrern im Baustellenbereich kurz vor dem Kreuz Weinheim. Nach ersten Erkenntnissen stand der vorausfahrende LKW verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen und wurde dort von einem nachfolgenden LKW-Fahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Mittlerweile ist einer der beiden Fahrstreifen wieder freigegeben. Der Fahrer des vorderen LKW wurde bei dem Unfall verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Autobahnpolizeirevier Mannheim übernimmt vor Ort die verkehrslenkenden Maßnahmen und die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs.

Baumaterialien auf Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd-Kleingemünd (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im Ortsteil Kleingemünd eine größere Menge Baumaterial. Die Einbrecher stellten den Bauzaun, der das Gelände in der Kurpfalzstraße umschloss, zur Seite und gelangten so auf die Baustelle.

Hier entwendeten sie rund 40 bereits verbaute Bausprießen und 10 dazugehörige Sprießköpfe, 20 Schaltafeln sowie rund 15 Geländerzwingen für Treppen. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Transportfahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem von ihnen genutzten Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Bargeld und Schmuck nach Einbruch gestohlen – Zeugen gesucht

Rauenberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 16.2.2021 zwischen 19:30-01 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Straße Weieräcker Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Garagenfenster auf und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Aus den Wohnräumen entwendeten die Täter schließlich Schmuck und 100 Euro Bargeld.

Die Fachdienststelle der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.