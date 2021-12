Gefährliche Körperverletzung mit Baseballschläger

Heidelberg-Boxberg: (ots) – Am Mittwochabend, gegen 21 Uhr schlugen und traten eine Gruppe mit etwa zehn jungen Männern auf einen 19-Jährigen ein. Das Opfer lag bereits am Boden als ihn die Schläge und die Tritte am ganzen Körper und am Kopf trafen. Der Haupttäter schlug hierbei mehrfach gezielt mit einem Baseballschläger auf ihn ein.

Erst als 3 beherzte Frauen, Beschäftige des nahe gelegenen Altenheims, zu Hilfe kamen, flüchteten die Täter in Richtung Waldrand. Aufgrund der heftigen Attacken war der schwerverletzte junge Mann nicht mehr ansprechbar und musste durch einen Krankenwagen in die Chirurgie Heidelberg verbracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die flüchtigen Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle Täter sind im Alter von 18-25 Jahre und waren dunkel bekleidet. Der Haupttäter mit dem Baseballschläger ist etwa 170 cm groß, hat einen Vollbart und süd- bis südosteuropäisches Aussehen. Eventuell trug er eine Mütze von Lacoste.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd,

Tel.: 06221. 3418-0, in Verbindung zu setzten.

PKW gerät in Brand – Ursache unklar

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Gegen 09:15 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Volkswagen auf dem Birkenweg, als diese plötzlich Rauch aus ihrem Auto aufsteigen sah. Die 32-Jährige stoppte sofort den Wagen und verließ ihn. Ein Passant der die Szene beobachtete griff beherzt ein und konnte das Feuer mittels Feuerlöscher löschen. Die Dame blieb unverletzt.

Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein technischer Defekt war vermutlich Ursache des Brandes.

Verkehrsunfall mit verletzter 54-jährigen Frau

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr fuhr eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen. Kurz vor der Einmündung Stückerweg bremste sie ab. Ein nachfolgender 54-jähriger Golf-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf.

Durch den starken Aufprall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Schaden auf rund 15.000 Euro beziffert.

Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 39 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs

Heidelberg/Sinsheim/Neckargemünd (ots) – Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehle gegen einen 16-jährigen Jugendlichen und eine 39-jährige Frau erwirkt. Beide stehen unabhängig voneinander im dringenden Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Die beiden Tatverdächtigen waren jeweils als Geldabholer im Rahmen von Betrugstaten zum Nachteil älterer Menschen beteiligt.

Bereits am 01.12.2021 erhielt eine 86-jährige Frau in Sinsheim den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser gab vor, eine Bande von Geldfälschern sei festgenommen worden. Nunmehr müsse das Bargeld der Seniorin auf Echtheit geprüft werden. Hierzu soll die Frau mehrfach hohe Geldbeträge an die 39-jährige Tatverdächtige ausgehändigt haben, die innerhalb der Betrugsbande als Abholern fungierte. Diese wurde im Rahmen einer geplanten weiteren Geldübergabe am 14.12.2021 von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Am 14.12.2021 erhielt eine 67-jährige Frau in Neckargemünd den Anruf einer weiblichen Person, die sich als ihre Freundin ausgab. Diese habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht und müsse den Schaden nun sofort begleichen. Hierfür benötige sie einen Betrag von über 20.000 Euro. Die angerufene Frau durchschaute den Tat-plan jedoch und verständigte unverzüglich die Polizei. Bei der fingierten Geldübergabe konnte ein 16-Jähriger als Abholer vorläufig festgenommen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden beim Amtsgericht Heidelberg gegen beide Tatverdächtige Haftbefehle erwirkt. Die Beschuldigten wurden am Mittwoch der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Erlass und Eröffnung der Haftbefehle wurde der 16-jährige Beschuldigte in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert, die 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des zuständigen Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.