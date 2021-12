Vier Kinder mit Spielzeugpistolen unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwoch 15.12.2021 gegen 16.35 Uhr der Polizei, dass er 4 dunkel gekleidete Personen auf der Kaiserstraße in Höhe des Weihnachtsmarktes gesehen haben, die mit einer Pistole hantiert hätten. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zur besagten Örtlichkeit.

Auf dem Marktplatz konnten vier dunkel gekleidete Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Durchsuchung verlief allerdings negativ. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten dann mit, dass er vier Kinder beobachtet habe, die Spielzeugpistolen bei sich hätten und Richtung Europaplatz gelaufen seien.

Eine Streife konnte die Kinder auf der Kaiserstraße feststellen. Alle vier hatten Spielzeugpistolen dabei, die sofort als solche zu erkennen waren. Die Kinder wurden auf die Wache gebracht und die Erziehungsberechtigten verständigt. Mit deren Einverständnis wurden die Spielzeugpistolen einbehalten und die Kinder konnten die Wache wieder verlassen.

3-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstag 16.12.2021 ein 43-jähriger rumänischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem Beschuldigten wird versuchter Betrug vorgeworfen. Er soll am Mittwochabend 15.12.2021 in der Karlsruher Innenstadt einem 18-Jährigen für einen auffällig niedrigen Preis ein hochwertiges Smartphone zum Kauf angeboten haben.

Dabei soll der Beschuldigte geplant gehabt haben, dem Geschädigten nach Gelderhalt nicht das gezeigte Smartphone, sondern lediglich eine Smartphoneverpackung auszuhändigen, die statt eines Smartphones eine wertlose Kachelfliese enthielt. Der Geschädigte schöpfte indes Verdacht und verständigte die Polizei. Durch die Hilfe des jungen Mannes konnte der 43-Jährige durch die verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden zwei gleichartige Verpackungen sichergestellt, von der eine ein neuwertiges Smartphone und die andere eine in Form und Gewicht dem Smartphone ähnelnde Kachelfliese enthielt.

Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte in den letzten Monaten mehrere gleichgelagerte Taten im Bundesgebiet begangen hat. Die Ermittlungen dauern an.

Brennender Sperrmüll

Karlsruhe (ots) – Zu einem Sperrmüllbrand kam es am Donnerstagnacht 16.12.2021 in der Schneidemühler Straße in der Waldstadt. Gegen 00:40 Uhr meldete eine Anwohnerin das brennende Sperrgut der Polizei. Trotz der Löscharbeiten der Polizisten musste die Berufsfeuerwehr Karlsruhe den Brand der Gegenstände löschen. Ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte so verhindert werden.

Leider wurde ein dort abgestelltes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Brandzehrung entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Fahrradfahrerin ist das Resultat eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch gegen 21:00 Uhr in der Karlsruher Waldhornstraße ereignet hat.

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr die Waldhornstraße in Richtung Zirkel und wendete auf Höhe der dortigen Ampelanlage. Als dieser sein Fahrzeug auf dem dortigen Radweg parkte und die Fahrertür öffnete, achtete er nicht auf eine von hinten auf dem Radweg fahrende 30-Jährige. Bei der Kollision mit der Fahrertür stürzte diese und zog sich leichte Verletzungen zu.

Kreis Karlsruhe

Renitenter Mann greift Polizeibeamte an

Bruchsal (ots) – Am Mittwoch 15.12.201 gegen Mittag, griff ein renitenter 44-jähriger Mann Polizeibeamte in der Wohnung seines Vaters an. Der 44-Jährige wohnt nicht mehr bei seinem Vater und hielt sich widerrechtlich in dessen Wohnung auf. Gegen 12 Uhr wählte ein 68-jähriger Mann den Notruf der Polizei.

Er benötigte Hilfe, da sich sein 44-jähriger Sohn bei ihm in der Wohnung im Neureuter Weg in Bruchsal befand und diese nicht verlassen wollte. Er habe angekündigt, die verständigten Polizisten anzugreifen, sobald diese die Wohnung betreten.

Die Polizisten trafen ihn beim Essen an und versuchten, ihn sofort zu fixieren. Er hielt eine Gabel in der Hand. Nur durch die Zusammenarbeit von mehreren Beamten gelang es, den sich heftig wehrenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Er hatte zuvor erfolglos versucht, einen Polizisten zu Boden zu ringen.

Während der gesamten Maßnahmen in der Wohnung beleidigte der 44-Jährige die Beamten fortwährend. Zwei Beamte wurden durch den Angriff und die Widerstandshandlungen leichter verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Brand auf ehemaligem Vereinsgelände

Rheinstetten (ots) – Einen Brand entdeckten Passanten am Mittwochnachmittag 15.12.2021 in der Keplerstraße in Rheinstetten. Ein Holzverschlag beim Vereinsheim des ehemaligen Motorsportclubs Mörsch brannte. Gegen 17 Uhr entdeckten Passanten, dass auf dem ehemaligen Vereinsgelände ein Holzverschlag wohl in Brand gesteckt worden war.

Die Feuerwehr entdeckte mehrere Brandherde. Zusätzlich hatte ein bislang unbekannter Täter offenbar Gegenstände in der Küche des ehemaligen Vereinsheims angezündet. Alle Brandherde konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Mörsch rasch gelöscht werden. Es entstand durch die Brandzehrung ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.