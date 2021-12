Prügelei vor dem Hauptbahnhof

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei ist der Polizei am Mittwochnachmittag 15.12.2021 aus der Bahnhofstraße gemeldet worden. Zeugen wählten gegen 16.45 Uhr den Notruf und teilten mit, dass sich vor dem Hauptbahnhof 2 Männer prügeln würden. Vor Ort traf die Streife nur noch einen der beiden “Streithähne” an. Der 46-Jährige blutete im Gesicht und gab zu verstehen, dass er von einem ihm unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde.

Einen Grund oder Anlass für den Angriff konnte das stark alkoholisierte Opfer nicht nennen. Eine medizinische Versorgung lehnte der 46-Jährige ab; er war auch nicht damit einverstanden, dass zu Dokumentationszwecken Fotos seiner Verletzungen gemacht werden. Laut Atemtest hatte der Mann einen Alkoholpegel von 2,57 Promille.

Über den Täter konnte oder wollte er lediglich sagen, dass er weiße Turnschuhe trug. Eine Suche in der Umgebung blieb aufgrund der dürftigen Personenbeschreibung ohne Erfolg.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und den Täter beschreiben oder etwas über seine Fluchtrichtung sagen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Beleidigt und geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung und Beleidigung hat sich eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag 16.12.2021 eine Strafanzeige eingehandelt. Der 34-Jährigen wird vorgeworfen, einen jungen Mann geschlagen und mit Schimpfworten betitelt zu haben.

Der 20-Jährige meldete sich kurz nach 01 Uhr bei der Polizei und gab an, dass er in der Hellmut-Hartert-Straße ein betrunkenes Paar mit einem Kind beobachtet habe, das laut streitend durch die Straße laufen würde. Kurz darauf meldete sich der Anrufer erneut und gab an, dass er das Paar in der Bleichstraße angesprochen habe und daraufhin von der Frau beschimpft und geschlagen wurde.

Der junge Mann klagte zwar über Schmerzen im Gesicht, lehnte aber die Versorgung durch einen Rettungsdienst ab. Die Frau, die ihn geschlagen hatte, machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Einen Alkoholtest lehnte sie ab. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Unerwünschter Besucher mit wirren Angaben

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen unerwünschten Besucher hat eine Frau aus der Verbandsgemeinde Weilerbach am Mittwochmorgen der Polizei gemeldet. Wie die Frau gegen 6.30 Uhr mitteilte, laufe ein fremder Mann auf ihrem Grundstück herum, der eine verwirrten Eindruck mache. Auf die Frage, was er hier mache, und die Aufforderung, das Grundstück zu verlassen, habe der Unbekannte wirre Angaben gemacht.

Als die Polizeistreife wenig später vor Ort eintraf, saß der Mann immer noch auf der Terrasse der 44-Jährigen. Auch den Beamten gegenüber machte er wirre Angaben. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kam unter anderem ein Messer zum Vorschein; zur Herkunft machte der Mann erneut nicht schlüssige und teilweise widersprüchliche Aussagen.

Die Personalien des Mannes wurden überprüft und der 58-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht, wo er ärztlich untersucht wurde. Aus strafrechtlicher Sicht kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu. |cri

Hausdetektiv attackiert

Kaiserslautern (ots) – Wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 37-Jährige war am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße in alkoholisiertem Zustand unangenehm aufgefallen, weshalb der Hausdetektiv ihn des Marktes verwies. Der 37-Jährige zückte daraufhin ein Messer und führte eine Stichbewegung in Richtung des Markt-Mitarbeiters aus. Dieser konnte den Angriff mit dem Arm abwehren, zog sich dabei allerdings leichte Verletzungen zu.

Der Täter wollte anschließend flüchten, er konnte aber von der alarmierten Polizeistreife nur wenige Minuten später im Eingangsbereich des benachbarten Marktes gestellt werden. Von den Beamten angesprochen, hob der Mann sofort wieder das Messer in die Höhe und schrie die Polizisten aggressiv an. Er konnte entwaffnet und gefesselt werden, leistete allerdings Widerstand und stieß weiterhin Drohungen aus.

Der 37-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er auch zum Alkoholtest gebeten wurde. Demnach hatte er einen Pegel von 2,56 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |cri

Radfahrer prallt gegen Autotür

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall zwischen einem Auto und zwei jungen Fahrradfahrern am Mittwochnachmittag in der Bunkyo-Ku-Straße. Der 58-jährige Autofahrer war mit seinem BMW in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und sah zwei Kinder, die auf ihren Fahrrädern die abschüssige Straße von einem Anwesen herunter kamen.

Vorsorglich bremste der Mann und konnte einen Zusammenstoß mit dem ersten Kind noch vermeiden; das nachfolgende Kind konnte jedoch nicht mehr bremsen und prallte dem Pkw in die Beifahrertür.

Der siebenjährige Junge zog sich eine Prellung am Bein zu. Eine ärztliche Versorgung war aber nach Angaben der Eltern nicht notwendig.

Zeugen bestätigten, dass der Autofahrer vorschriftsgemäß in Schrittgeschwindigkeit gefahren sei. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. |cri

Ungewöhnliches Diebesgut

Kaiserslautern (ots) – Wenn der 88-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedenstraße seine Wohnung verlassen will, ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Weil er den in der Wohnung nicht benötigt, stellt er ihn zusammengeklappt im Flur des Erdgeschosses ab.

Gestern Nachmittag bemerkte seine Frau, dass der Rollstuhl nicht mehr an seinem Platz stand. Da sie ihn auch im Treppenhaus oder Keller nicht finden konnte, ging sie von einem Diebstahl aus und erstatte Anzeige bei der Polizei. Unbekannte entwendeten den Rollstuhl in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15:30 Uhr aus dem Anwesen und entkamen unerkannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Rollstuhls geben können. Bitte setzen Sie sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung. |mhm

Bei Betrugsversuch aufgeflogen

Kaiserslautern (ots) – Ein versuchter Betrug wird einem jungen Mann aus dem Landkreis vorgeworfen. Der 29-Jährige fiel am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße bei dem Versuch auf, die Kassiererin hereinzulegen. Er hatte aber die “Rechnung” ohne die aufmerksamen Markt-Mitarbeiter gemacht.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der junge Mann Kleidungsstücke aus der Auslage nahm, in seinen Rucksack stopfte und damit zur Kasse lief. Gegenüber der Kassiererin gab der Mann dann an, dass er die Ware umtauschen wolle, da es sich um einen Fehlkauf seiner Freundin handele. Den Kassenbeleg hatte er zwar nicht dabei, wollte sich aber den vollen Preis zurückerstatten lassen.

Dank der Beobachtung des Zeugen, die auch auf der Videoüberwachung festgehalten wurde, konnte der Betrüger überführt werden. Auf den 29-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Kreis Kaiserslautern

Geldautomat aufgebrochen

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Hauptstraße einen Geldautomaten der Sparkasse aufgebrochen. Die Täter drangen in den Vorraum der Bank ein und von dort an die Rückseite des Automaten. Es gelang ihnen, die Sicherheitstechnik zu überlisten und mit schwerem Gerät den Automaten aufzubrechen. Die Diebe erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag.

Am frühen Morgen entdeckte ein Zeuge den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet dazu um Hinweise: Wem sind in der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 6 Uhr, Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Sparkasse aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Vermutlich wurde der Geldautomat mit einer Flex und einem Spreizer geöffnet, dies könnte Lärm verursacht haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Polizei kontrolliert in der Mannheimer Straße

Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und Rockenhausen haben am Mittwochmorgen zusammen mit Bachelor-Praktikanten in der Mannheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In der Zeit von 9 Uhr bis 12:30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr ins Visier, der aus Hochspeyer kommend in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Die Messstelle befand sich außerhalb geschlossener Ortschaften. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Kilometer pro Stunde. Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 298 Fahrzeugen gemessen.

Alle Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, wurden angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Insgesamt waren 45 Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern an der Kontrollstelle vorbei. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

Neben zu schnellen Fahrens beanstandeten die Beamten auch sechs Verstöße gegen die Pflicht, mitgeführte Ladung richtig zu sichern. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt und bei sechs Fahrzeugen funktionierte die Beleuchtung nicht einwandfrei.

Ein Fahrer war nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. |mhm

Tischtennisplatte nicht geliefert

Kaiserslautern (ots) – Über eine Kleinanzeige in einem Sozialen Netzwerk ist eine 29-Jährige auf eine Tischtennisplatte aufmerksam geworden. Der Verkäufer bot die Platte für 500 Euro zum Verkauf an. Via Messenger nahm die 29-Jährige Kontakt auf. Man einigte sich auf die Zahlung per Vorkasse. Die Frau überwies das Geld auf ein Bankkonto.

Die Tischtennisplatte sollte dann per Versandunternehmen geliefert werden, doch sie kam nicht. Versuche, mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen, scheiterten. Der Unbekannte reagierte nicht mehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch aus einem Rohbau im Stadtteil Einsiedlerhof mehrere Baumaschinen gestohlen. Weil auf der Baustelle einige Firmen tätig sind, ist derzeit noch nicht genau geklärt, welche Maschinen fehlen und wie hoch die Schadenssumme ist.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem sind in der Straße Am Rangierbahnhof beziehungsweise rund um die Pariser Straße und Kaiserstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto beschädigt und abgehauen

Otterbach (ots) – Die Fahrerin eines BMW X1 parkte ihr Auto am Mittwochnachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in der Oberen Lauterstraße, um dort zur Post zu gehen. Als die 50-Jährige zehn Minuten später, um 13:50 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Ecke der hinteren Stoßstange.

Möglicherweise war anderer Autofahrer beim Rangieren mit dem BMW der Frau kollidiert. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt jedoch fort.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |mhm