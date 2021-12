Navigationsgeräte im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Aus einem weißen Audi, der in der Zeit zwischen Samstag (11.12.) bis Dienstag (14.12.)auf einem Parkplatz im Rehkopfweg abgestellt war, haben bislang noch unbekannte Täter das fest installierte Navigationsgerät ausgebaut und damit einen Schaden von mehr als 2.000 Euro verursacht. Mit der Beute traten sie anschließend die Flucht an.

Auch ein weißer VW Golf geriet in der Zeit zwischen Montag (13.12.) und Dienstag (14.12.) in der Kranichsteiner Straße in das Visier von Kriminellen. Hier hatten die Täter eine Scheibe des Autos eingeschlagen und das Navigationsgerät mitgehen lassen. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 3.000 Euro.

Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Gemeinsame Kontrollen der 3G Regelung im ÖPNV

Darmstadt (ots) – Polizeikräfte haben am Mittwoch 15.12.21 Mitarbeiter der HEAG sowie der Stadtpolizei der Wissenschaftsstadt Darmstadt bei Kontrollen der 3G Regelungen im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr unterstützt. Die Bilanz ist überwiegend positiv, eine große Mehrheit der kontrollierten Bürger gingen verantwortungsvoll und besonnen mit den notwendigen Corona Regeln um. Darüber hinaus erfuhren die Einsatzkräfte eine überwiegend positive Resonanz in Bezug auf die Kontrolle und Durchsetzung der geltenden Bestimmungen im Rahmen von Bürgergesprächen.

Zwischen 16 Uhr und circa 21.30 Uhr wurden an der Haltestelle am Schloss, an der Endhaltestelle Böllenfalltor sowie in der Rhein-Neckar-Straße stattfanden, über 400 Personen durch Streifenteams des 2. Polizeireviers sowie Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei überprüft. Hierbei stellten sie 29 Verstöße gegen Corona Regelungen festgestellt, die unter anderem Anzeigen nach sich zogen. Ebenfalls zur Anzeige gebracht wurden 42 Leistungserschleichungen, die die Mitarbeiter der HEAG feststellten.

Darmstadt-Dieburg

Augenzeugen gesucht – Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung

Roßdorf/Dieburg (ots) – Wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr hat die Polizei in Ober-Ramstadt ein Verfahren eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen Augenzeugen des Geschehens. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag 15.12.21 auf der B38/Gemarkung Roßdorf im Bereich des Beschleunigungsstreifens, der den Verkehr aus Richtung Darmstadt leitet.

Aufgrund der Fahrweise eines schwarzen Pick-ups vom Hersteller Nissan, soll dort eine 59-Jährige mit ihrem VW Polo kurzzeitig auf die Gegenspur geraten sein und im Anschluss durch mutmaßlich vorsätzliches Abbremsen des dann vorausfahrenden Nissan Fahrers zu einer Vollbremsung gezwungen worden sein. Weil beiden Fahrzeugen weitere Autos gefolgt sein sollen, hoffen die Beamten auf Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Hergang des Geschehens machen oder Hinweise zu dem Fahrer des schwarzen Nissans geben können. Sie werden gebeten, sich mit den Beamten in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300.)

Schmuck und Geld bei Einbruch erbeutet

Babenhausen (ots) – Am Mittwoch (15.12.) in der Zeit zwischen 16 und 18.45 Uhr haben Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses “Am Obereichen” ausgenutzt und sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten unter anderem Schmuck und Geld.

Mit dem Stehlgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Ungebetene Besucher im Einfamilienhaus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Reihenhaus im Fasanenweg, das sich derzeit noch im Ausbau befindet, ist von noch unbekannten Tätern am Mittwoch 15.12.21 in der Zeit zwischen 18-20 Uhr heimgesucht worden. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf und betraten die Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang noch unklar.

Unerkannt traten sie im Anschluss die Flucht an. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

14-Jähriger auf gestohlenem Roller gestoppt

Bickenbach (ots) – Ein 14-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag 16.12.21 gegen 24 Uhr von Polizeibeamten in der Darmstädter Straße gestoppt undkontrolliert worden. Weil der junge Fahrer beim Erblicken der Streife sofort die Flucht ergriff, ging dieser Kontrolle eine Verfolgungsfahrt voraus.

Der Grund seines Handelns war rasch gefunden. Dem Jungen aus Alsbach-Hähnlein fehlte nicht nur die Fahrerlaubnis und der für den Roller erforderlich Versicherungsschutz, auch steht er in dem Verdacht, den Motorroller entwendet zu haben. Nach Aufnahme der Anzeige und Sicherstellung des Motorrollers wurde der 14-Jährige nach Hause gebracht.

Kriminelle haben es auf zurückgelassenes Geld abgesehen

Griesheim (ots) – Zurückgelassenes Bargeld in der Mittelkonsole eines in der Bessunger Straße geparkten Mercedes hat in der Nacht zum Donnerstag 15.12.-16.12.21 offenbar Kriminelle angelockt. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Mitternacht und 8 Uhr eine Scheibe des Autos ein, schnappten sich das Geld und flüchteten.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittler unter Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Am Donnerstag (16.12.) zwischen 16.30 und 16.45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Opel Insignia, der im Helvetia-Parc, vor einem Baumarkt abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Kreis Bergstraße

Bewohner überrascht Einbrecher

Zwingenberg (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Heidelberger Straße geriet am Donnerstagmorgen (16.12.), in der Zeit zwischen 7.25 und 8.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte hebelte eine Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang in das Gebäude. Dort durchsuchte der ungebetene Besucher mehrere Zimmer und ließ unter anderem Geld und Schmuck mitgehen.

Überrascht wurde der Täter anschließend von einem nach Hause zurückkehrenden Bewohner des Hauses. Der Kriminelle flüchtete daraufhin über den Garten des Hauses zu Fuß ins angrenzende Feld.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Schüler bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 kam es gegen 11:30 Uhr in der Gymnasiumstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Dieser hatte sich zuvor auf dem Gehweg befunden und war mit einem Fuß auf die Fahrbahn getreten, als ein vorbeifahrender Pkw über seinen Fuß rollte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw fuhr weiter ohne anzuhalten.

Der Schüler musste zur Untersuchung in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Es soll sich dabei um ein älteres Modell eines dunkelblauen oder schwarzen Kompaktwagens handeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen