Radmuttern gelöst – Verlorenes Rad kollidiert mit Auto

Neustadt/Kirchhain (ots) – Glimpflich, nämlich ohne Verletzte verlief am Mittwoch 15.12.2021 ein Unfall auf der B 62, bei dem ein verlorenes Rad einer Kehrmaschine gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro. Die Polizei stellte offensichtliche Manipulationen an dem Rad fest und ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Unfall war gegen 18.05 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Kirchhain West und Amöneburg. Mit ca. 65 km/h fuhr eine selbstfahrende Arbeitsmaschine, eine Kehrmaschine mit einem zulässigen Gesamtgeweicht von 18 Tonnen, über die Bundesstraße, als sich hinten links einer der Zwillingsreifen löste. Das Rad mit einem Durchmesser von 110 Zentmetern und einem Gewicht von etwa 120 Kilogramm rollte quer über die Straße und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Von dort abgewiesen, schleuderte das Rad wieder zurück bis gegen die Leitplanke. Sowohl der Autofahrer als auch der Kehrmaschinenfahrer blieben unverletzt und konnten die Fahrzeuge letztlich sicher anhalten.

Aufgrund von Spuren und ersten Ermittlungen am Unfallort sowie am nächtlichen Abstellplatz, geht die Polizei derzeit von einer bewussten Manipulation an dem Hinterreifen aus. Der Abstellplatz war an der Kreisstraße 18 auf einem Baustellenparkplatz zwischen Neustadt und Momberg. Die Manipulation an dem Hinterrad kann nur an dem Parkplatz zwischen Arbeitsschluss am Dienstag und Arbeitsbeginn am Mittwoch, 15. Dezember erfolgt sein.

Wer hat in dieser Zeit Arbeiten an der abgestellten Kehrmaschine bemerkt?

Wem sind außerhalb der Arbeitszeiten Personen und/oder Fahrzeuge an der Baustelle zwischen Neustadt und Momberg aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Feuerlöscher ohne Grund geleert

Marburg (ots) – In der Zeit zwischen 15 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Mittwoch, 15. Dezember, leerten noch unbekannte Täter Feuerlöscher ohne Grund, also ohne ein Feuer löschen zu wollen, in zwei Klassenzimmern der kaufmännischen Schulen in der Leopold-Lucas-Straße. „Wer so etwas macht, der sollte sich darüber im Klaren sein, dass er den vielleicht in einer Notsituation erforderlichen Einsatz dieser Nothilfemittel verhindert.

Mal abgesehen davon, dass dies für die Menschen in der Notsituation böse enden kann, ist das ein Missbrauch bzw. eine Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und damit eine Straftat nach § 145 Strafgesetzbuch und außerdem durch die Verschmutzung und erforderlichen Reinigungsarbeiten auch noch eine Sachbeschädigung.“ Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Kurze Flucht vor Kontrolle – Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Marburg (ots) – Als der auf einem Feldweg fahrende Mann am Mittwoch 15. Dezember, gegen 16.30 Uhr, den Streifenwagen erblickte und die bevorstehende Kontrolle registrierte, gab er Gas und versuchte zu flüchten. Die Flucht endete nach kurzer Zeit und schnell kristallisierte sich der Grund des Handelns heraus.

Der polizeibekannte 49-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss und hatte nicht den für den Motorroller notwendigen Führerschein. Der Drogentest reagierte auf Amphetamine, Opiate und Kokain. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Roller sowie eine weitere bei der Durchsuchung gefundene, geringe Menge an Amphetaminen sicher.

Münchhausen – Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Mittwoch, 15. Dezember, um 02.37 Uhr, befanden sich Einbrecher in einer Gaststätte in der Marburger Straße. Der Einstieg erfolgte durch die mit hohem Aufwand aufgebrochene Eingangstür. Im Innern öffneten der oder die Täter noch zwei Spielautomaten und stahlen das darin befindliche Geld. Der Gesamtschaden (Sachschaden + Bargeld) beträgt mehrere Tausend Euro.

Wer hat zur Tatzeit in der Marburger Straße in Münchhausen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind z.B. fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? “Jeder Hinweis könnte nützlich sein!” Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Geld in der Mittelkonsole

Zwischen 19.30 Uhr am Montag und 14.55 Uhr am Dienstag, 14. Dezember, brach ein Dieb einen in der Magdeburger Straße bei der Trinitatiskirche geparkten blauen Opel Meriva auf und stahl das Münzgeld aus der Mittelkonsole. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfälle nach Fahrten unter Alkoholeinfluss

Weimar – Wendemanöver endet im Graben

Der Versuch, seinen Mercedes auf der Kreisstraße 60 zwischen Wenkbach und Roth zu wenden, endete mit einem Heckschaden in Form von Kratzern und Dellen, weil das Auto in den Graben rutschte. Der Unfall war am Dienstag, 14. Dezember, gegen 19.30 Uhr. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei einen möglichen Alkoholeinfluss.

Der Alkotest des 60 Jahre alten Autofahrers zeigte 0,95 Promille, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Fahrzeugbergung.

Heskem – Totalschaden

Nachdem der Wagen im Kreisverkehr (Landstraße 3048/Landstraße 3125) nach links und rechts von der Straße abkam, sich überschlug und im Graben landete, entstand an dem schwarzen VW Golf ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der 55 Jahre alte Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er stand, wie sich herausstellte unter Alkoholeinfluss.

Sein Alkotest zeigte 1,57 Promille, was eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Der Unfall passierte in der Nacht zum Mittwoch, 15. Dezember, früh morgens gegen 04.50 Uhr.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht in der Schützenstraße

Bei einer Unfallflucht in der Schützenstraße entstand an einem geparkten schwarzen VW Golf vorne links ein sicherlich vierstelliger Schaden. Nach den ersten Aussagen kollidierte ein von der Alten Kasseler Straße durch die Schützenstraße zum Ortenbergplatz fahrendes Fahrzeug mit dem vor dem Anwesen Schützenstraße 23 abgestellten Golf. Der Verursacher flüchtete, ohne die Polizei zu verständigen oder eine Nachricht am Golf zu hinterlassen.

Wer hat den Unfall zwischen 17.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 14. Dezember gesehen? Wer hat in dieser Zeit die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto weg- bzw. weiterfahren sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Unfallflucht nach Kollision im Hinterhof

Die Polizei Stadtallendorf sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 04.30 und 04.55 Uhr, im Hinterhof eines Anwesens in Wetzlarer Straße ereignete. In dem Hof werden Backwaren gepackt und ausgeliefert. Durch den Unfall entstand an einem blauen VW Golf Kombi vorne rechts ein erheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Höhe des Schadens deutet darauf hin, dass die Kollision nicht unbemerkt geblieben sein kann. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug.

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

