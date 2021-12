Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Herborn-Burg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen 16.12.2021 um 08:08 Uhr, an der Burger Kreuzung sucht die Polizei Zeugen. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Opel Zafira auf der Bundesstraße 277 von Dillenburg kommend in Richtung Sinn. An der Kreuzung in Höhe Herborn-Burg ordnete sich der aus Dillenburg stammende Fahrer auf der Linksabbiegerspur in Richtung Aartal ein, um auf die Bundesstraße 255 einzubiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW Caddy Taxe auf der B277 aus Richtung Sinn kommend in Fahrtrichtung Dillenburg.

Im Kreuzungsbereich krachten beide Fahrzeuge ineinander. Der aus Mittenaar stammende Caddy-Fahrer und seine 88-Jährige Mitfahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Zafira-Fahrer und sein 55-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 17.200 Euro.

Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Geld und Schmuck gestohlen

Dillenburg (ots) – Bisher ist noch nicht bekannt, wie der unbekannte Dieb zwischen Montagabend (13.12.2021), 18:00 Uhr und Dienstagmorgen (14.12.2021), 09:00 Uhr, in den Trödelladen in der Hauptstraße gelangte. Aus den Räumlichkeiten des Ladens stahl er Bargeld und mehrere silberne Ketten. Der Schaden beläuft sich auf 220 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen