Heranwachsende festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Donnerstagfrüh 16.12.2021 belästigten zwei betrunkene Heranwachsende Passanten im Bahnhofsviertel. Sie beleidigten, spuckten und provozierten. Auch der hinzugerufenen Polizei gegenüber änderten sie ihr Verhalten nicht. Gegen 04:00 Uhr sprachen mehrere Zeugen eine Streife im Bahnhofsviertel an und berichteten von 2 Männern, die wahllos andere Menschen belästigten.

Neben Beleidigungen und anderen Provokationen versuchten sie bspw., die Getränke anderer auszutrinken. Die verständigten Beamten kontrollierten die beiden Flegel (18 und 19 Jahre alt) und erteilten ihnen Platzverweise. Diesen kamen sie jedoch nicht nach, sondern setzten ihr Verhalten fort und beleidigten auch die Einsatzkräfte aufs Übelste.

Die Folge: Festnahme und Transport zur Dienststelle. Hierbei traten und schlugen sie nach den Beamten und spuckten in ihre Richtung. Bei der Überprüfung auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass sich beide ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhalten.

Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge Haschisch bei dem 18-Jährigen, so dass neben den Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung nun noch eines wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt. Beide konnten in der Folge intensiv darüber nachdenken, nahm die Polizei sie doch bis zum nächsten Mittag in Gewahrsam.

Radfahrer gestürzt

FrankfurtEschersheim (ots)-(dr) – Mittwochnachmittag 15.12.2021 stürzte ein 75-jähriger Radfahrer in Eschersheim und verletzte sich dabei schwer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand war der 75-jährige Mann mit seinem Fahrrad gegen etwa 13 Uhr auf der Zehnmorgenstraße in Fahrtrichtung Anne-Frank-Straße unterwegs und kam aus Richtung Nußzeil gefahren.

In Höhe einer Schule stürzte der Senior, als er von einem seitlich auf der Fahrbahn befindlichen Sonderfahrstreifen für Radfahrer nach rechts auf den Bürgersteig wechseln wollte. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle, als er mit dem Rad gegen einen Bordstein stieß.

Eine Zeugin leistete vor Ort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen verbrachte den schwerverletzten 75-Jährigen zur medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an.

Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(ne) – Ein 40-jähriger Einbrecher und sein 34-jähriger Mittäter verübten heute Nacht einen Einbruch in der Gräfstraße. Sie konnten vor Ort festgenommen werden. Die beiden Männer hatten sich gegen 3:45 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgesucht und betreten, um daraus Wertsachen zu entwenden.

Dank eines Zeugen, bei dem die beiden Tatverdächtigen zuvor augenscheinlich versucht haben, einzubrechen, konnte die Polizei schnell vor Ort sein. Bei der Durchsuchung beider Personen konnten die Beamten sogar eine Fernbedienung des Fernsehers aus der Wohnung finden. Mutmaßlich hätten die Täter das TV-Gerät entwendet, wenn sie denn nicht durch die Polizei “gestört” worden wären.

Einen Schraubendreher und ein Tierabwehrspray hatten sie auch noch dabei. Nach der Festnahme ging es für beide in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Mittwoch 15.12.2021 gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Rödermark mit seinem BMW die Babenhäuser Landstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Nachdem er die Kesselbruchschneise passiert hatte, kam er aus bislang noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dann im Graben liegen. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seiner Lage befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Dezember 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring Dezember 2021: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße Dezember 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Dezember 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Werkzeuge im Wert von 11.000 Euro im Hauptbahnhof gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Mittwoch aus einem Lagerraum im Frankfurter Hauptbahnhof Werkzeuge im Wert von rund 11.000 Euro entwendet haben. Mitarbeiter der Baufirma hatten den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt und der Bundespolizei gemeldet.

Wie Beamte der Bundespolizei vor Ort feststellen konnten, hatte sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Raum im S-Bahnbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes verschafft, den eine im Auftrag der Deutschen Bahn AG arbeitende Baufirma zur Lagerung ihrer Werkzeuge nutzt. Von dort wurden dann insgesamt neun hochwertige Bauwerkzeuge der Marke “Hilti” entwendet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Hierzu sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Tipps für einen entspannten Start in die Weihnachtsferien

Frankfurt/Main (ots) – Mit Beginn der Weihnachtsferien kann es an Flughäfen voll werden. Das sichere Reisen unter Corona-Bedingungen bringt nach wie vor umfangreiche Schutzmaßnahmen und Nachweispflichten für die Reise mit sich. Durch eine gute persönliche Vorbereitung können Wartezeiten an den Sicherheits- und Grenzkontrollen deutlich reduziert werden.

Folgende Tipps könnten hierfür hilfreich sein:

Seien Sie bitte rechtzeitig am Flughafen. Gehen Sie direkt nach Ankunft am Flughafen zum Check-In, anschließend zur Luftsicherheitskontrolle und dann weiter zu ihrem Abfluggate. Monitore vor Ort informieren über die jeweiligen Wartezeiten.

Bitte beachten Sie für die Luftsicherheitskontrolle:

Bringen Sie nach Möglichkeit nur ein Handgepäckstück mit. Geben Sie weitere Gepäckstücke am Check-In auf

Nehmen Sie alle elektronischen Geräte sowie Flüssigkeiten (verpackt in einem wiederverschließbaren 1-Liter-Klarsichtbeutel) bereits vor Beginn der Kontrolle aus Ihrem Handgepäck und legen Sie diese anschließend in die Gepäckwannen

Belassen Sie kleinere Gegenstände wie Geldbörse, Armbanduhr oder Schlüssel in Ihrer Oberbekleidung oder in Ihrem mitgeführten Handgepäckstück

Führen Sie nur die Gegenstände im Handgepäck mit, die Sie tatsächlich für Ihre Flugreise benötigen

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle ist es wichtig, dass

Sie Ihre Reisedokumente griffbereit haben

die Reisedokumente gültig sind, keine weiteren Dokumente beispielsweise im Reisepass liegen und keine Schutzhüllen verwendet werden

Wichtige Hinweise für die Rückreise:

Bei Rückreise informieren Sie sich bitte über die coronabedingten Einreisevorgaben und über die aktuelle pandemische Einstufung Ihres Abreiselandes durch das Robert-Koch-Institut (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html). Bitte nutzen Sie bei Einreise aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet die kostenfreie digitale Einreiseanmeldung (www.einreisenanmeldung.de), und halten Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder negativen Coronatestnachweis bereit. Berücksichtigen Sie auch, dass bei der Einreise aus einem sogenannten Virusvariantengebiet ein negatives Coronatestergebnis sowie eine 14-tägige Quarantäne obligatorisch ist.

Bitte denken Sie auch daran, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes macht Ihre Reise sicherer und ist verpflichtend. Weitere Informationen für Ihre Reisevorbereitungen finden Sie unter www.bundespolizei.de sowie auf den Webseiten Ihres Flughafens.

