Schockanrufe

Eschwege (ots) – Die zuletzt wieder vermehrt auftretenden Schockanrufe waren auch am heutigen Tag im Kreis festzustellen. Um 11:48 Uhr wurde ein Bewohner aus Herleshausen angerufen. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main aus. Er berichtete, dass die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem zwei Personen verstorben wären. Somit befände sich die Tochter in Polizeigewahrsam. Zur Abwendung einer Haft wurden 60.000 EUR für eine Kaution gefordert.

Der Angerufene, der offensichtlich über derartige betrügerische Anrufe Kenntnis hatte, rief parallel über das Mobiltelefon die Tochter an, wodurch sich schnell herausstellte, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelte. Das Gespräch wurde daher von ihm beendet; die Polizei informiert.

Auch in Eschwege erfolgte einen derartigeren Anruf. Gegen 12:45 Uhr wurde ein 84-Jähriger von seinem angeblichen Sohn angerufen, der in weinerlicher Stimme ebenfalls von einem tödlichen Unfall berichtete. Hierbei wurde auch nachgefragt, ob noch jemand daheim wäre, was der 84-Jährige bejahte. Daraufhin wurde das Telefonat von den Betrügern abgebrochen, so dass es noch zu keiner konkreten Geldforderung kam.

In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/ Angehörige anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich immer um eine Betrugsmasche. Zudem zeigt sich, dass es immer wichtig ist, den Wahrheitsgehalt eines derartigen Anrufs durch einen selbstgetätigten Rückruf bei der Tochter/ Sohn zu überprüfen. Dadurch lässt sich schnell die betrügerische Absicht feststellen. Bei Zweifel/ Unsicherheit kann auch immer die Polizei angerufen werden, die hilfreich zur Seite steht.

Auffahrunfall

3.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich heute Mittag auf dem Zubringer von der B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Um 12:35 Uhr befuhr ein 68-Jähriger aus der Kurstadt den Zubringer von der B 27 in Richtung der Nordbrücke. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach rechts auf die L 3239 (Nordbrücke) abzubiegen, musste verkehrsbedingt aber abstoppen. Die nachfolgende 20-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Eine 36-jährige Mitfahrerin in ihrem Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Unfall beim Einparken

Um 11:57 Uhr beabsichtigte heute Vormittag eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra in der Luisenstraße in Eschwege rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Dabei streifte sie einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In den Abend- /Nachtstunden vom 15./16.12.21 kam es wiederholt zu Farbschmierereien in Witzenhausen. Unbekannte sprühten auf eine Fassade eines Betriebsgebäudes eines dort ansässigen Busunternehmens zwei farbige Pinguine sowie einige Schriftzüge auf. Der Tatort liegt in Richtung des Fußweges “Auf der Mühlengelster”. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am 14.12.21 ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Schlossapotheke am Schloßplatz in Eschwege eine Unfallflucht. Gegen 10:00 Uhr wurde ein dort geparkter grauer Seat Ibiza im linken Heckbereich (Kotflügel, Stoßstange) angefahren, wodurch an dem Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 14.12.21 ereignete sich im Aldi-Lebensmittelmarkt in Wehretal-Reichensachsen ein Geldbörsendiebstahl zum Nachteil eines 63-Jährigen aus Cornberg. Nach Angaben des Geschädigten hatte er seine Geldbörse in die rechte Westentasche gesteckt, wo er sie an der Kasse nicht mehr auffinden konnte. Die Tatausführung blieb von dem 63-Jährigen vollkommen unbemerkt, so dass auch kein Angeben über den oder die Täter gemacht werden können. Schaden: 650 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:45 Uhr befuhr heute Morgen eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die L 3225 zwischen Epterode und Rommerode. In einer Linkskurve lief ein Reh auf die Fahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Tier kam.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Diebstahl eines Pedelec

Am gestrigen Mittwoch wurde in der Straße “Am Lohwasser” in Hessisch Lichtenau ein Pedelec entwendet. Das silbergraue Rad der Marke “Kalkhoff Endeavour” wurde gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz vor der dortigen Spielhalle abgestellt und mittels eines Faltschlosses gesichert. Um 20:30 Uhr wurde dann der Diebstahl des Rades festgestellt. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl aus Wohnung

Zwischen 09:15 Uhr und 19:10 Uhr verschafften sich am gestrigen Tag Unbekannte in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau unberechtigt Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus der Wohnung wurden diverser Modeschmuck und eine Sonnenbrille entwendet.

Der Schaden wird mit 75 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93040.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Grabschmuck

Auf dem Friedhof der Stadt Witzenhausen in der Wartebergstraße wurden am Montag, 13.12.21 von einem Urnengrab zwei Grabgestecke gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Der Schaden wird mit 40 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

