Wiesbaden: Einsatzreicher Nachmittag für Feuerwehr und Rettungsdienst (siehe Foto)

(mkn) – Auf der Fahrt zu einer Stellprobe wurden die Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr am Mittwoch 15.12.2021 zur Mittagszeit aufgrund der örtlichen Nähe zu einer Reanimation gerufen. Hier konnten die Kollegen den Patienten kurz vor Eintreffen des Rettungswagens erstversorgen und später den Rettungsdienst weiter unterstützen. Der Patient wurde erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Nachmittag wurde ein Verkehrsunfall im Bereich der Schützenstraße, Kreuzung Walkmühlstraße gemeldet. Hier gab es einen heftigen Zusammenstoß zweier PKW, sodass eine Person mittels hydraulischem Schneidgerät durch eine technische Rettung aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Die Insassen des anderen Unfallfahrzeuges hatten sich zuvor von der Einsatzstelle entfernt. Zum Unfallhergang und Schadenhöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Durch Schmerzen im Brustbereich und Unwohlsein machte ein Jäger sich bei seinen Kollegen bemerkbar, die den Rettungsdienst verständigten. Aufgrund des Notfallortes auf der Lahnstraße wurde der Rettungsdienst durch Kräfte der Berufsfeuerwehr abgesichert.

Während das Abendessen in der Mikrowelle erwärmt wurde, fiel die Tür in´s Schloss und eine Person hatte sich ausgesperrt. Das Essen begann in der Zwischenzeit anzubrennen, sodass ein Heimrauchmelder auslöste. Die gerufenen Einsatzkräfte fanden die Person glücklicherweise in ihrer Wohnung wohlauf, nachdem ein Schlüsselnotdienst bereits die Wohnungstür öffnen konnte.

Verdacht eines illegalen Straßenrennens – Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)-(cp) – Mittwochabend 15.12.2021 lieferten sich junge Männer in Wiesbaden augenscheinlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und 3 Tatverdächtige festgenommen. Gegen 19:45 Uhr fielen die beiden Autos einer Frau im Kaiser-Friedrich-Ring auf. Hier sollen die beiden grauen Mercedes-Benz AMG nebeneinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit und trotz roter Ampel über die Kreuzung zur Schiersteiner Straße gefahren sein.

Einige Minuten später meldeten Zeugen die hochmotorisierten Fahrzeuge dann in der Wellritzstraße. Hier sollen sie ebenfalls sehr schnell durch die dortige Fußgängerzone gefahren sein. Einige Passanten wären gefährdet worden.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Polizei gegen 20:50 Uhr in Wiesbaden Erbenheim vorgefunden und zunächst einer der Fahrer, ein 23-jähriger Wiesbadener festgenommen. Kurze Zeit später wurde dort auch der 22-jährige Besitzer des anderen Mercedes festgenommen. Wer sein Fahrzeug fuhr ist zu Zeit noch nicht eindeutig geklärt.

In diesem Zusammenhang wurde im Laufe der Nacht ein weiterer 22-Jähriger festgenommen. Die beiden Autos wurden von der Polizei sichergestellt.

Zeugen die Fotos oder Videos aufgezeichnet haben und andere Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Verkehrskontrolle auf der B260

Eltville-Martinsthal, Mittwoch 15.12.2021, 22:40 Uhr bis Donnerstag 16.12.2021, 00:30 Uhr (ots)-(fh) – In der Nacht zum Donnerstag 16.12.2021 führten mehrere Beamte der Polizeistation Eltville eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 260 in Höhe Eltville-Martinsthal durch. Ziel der Maßnahme war die Steigerung der Verkehrssicherheit. Insgesamt kontrollierten die Polizeikräfte rund 30 Kraftfahrzeuge und etwa 35 Personen.

Hierbei fielen einige Fahrzeuge durch Mängel auf, bei denen die Fahrzeugnutzer angehalten wurden, diese zu beseitigen. Darüber hinaus wurden 2 Fahrer angehalten, bei denen sich der konkrete Verdacht ergab, dass sie zum einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zum anderen unter dem Einfluss von Alkohol standen. In beiden Fällen hatte dies entsprechende Maßnahmen und Ermittlungsverfahren zur Folge.

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch 15.12.2021, 13:45 Uhr (ots)-(fh) – Am Mittwochnachmittag 15.12.2021 kam es auf der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Beteiligte leicht verletzten. Gegen 13:45 Uhr befuhren ein 27-Jähriger und seine 32-jährige Beifahrerin mit einem Opel Corsa die Aarstraße von Wehen in Richtung Bleidenstadt.

Kurz vor der Einmündung zur B 54 bremste eine vorausfahrende 57-Jährige verkehrsbedingt mit ihrem BMW. Dem 27-Jährigen gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, sodass er auf den BMW auffuhr. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 32-jährige Beifahrerin sowie die Fahrerin des BMW leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

