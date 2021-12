Rheinland-Pfalz: Kinderschutzimpfung startet

Mainz – Ab heute, 16.12.2021, werden auch in Rheinland-Pfalz Kinderimpfungen verabreicht. Rund 26.700 Kinder sind bisher landesweit für eine Corona-Impfung in einem Impfzentrum registriert.

„Kinderimpfungen sind ein weiterer Mosaikstein in unserer Impfkampagne des Landes und im Kampf gegen das Coronavirus. Jede Impfung zählt um diese Pandemie hinter uns zu lassen. Nachdem das Impfangebot schon bei den 12-17Jährigen gut angenommen wurde und wir dort eine Erstimpfquote von etwa 60 Prozent erreicht haben, wollen wir neben den Kinderärztinnen und Kinderärzten auch den fünf- bis einschließlich elfjährigen Kindern dieses Angebot machen“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch im Impfzentrum Mainz-Bingen in Ingelheim anlässlich des Starts der Kinderimpfungen. „Eltern und Kinder erfahren beim Impfen eine individuelle Aufklärung. Die Impfung findet kindgerecht statt und es wird sich etwas mehr Zeit genommen als bei den Erwachsenen, auch um auf die Fragen der Kinder eingehen zu können“, ergänzte Hoch. Begleitenden Eltern wird parallel auch vor Ort eine Boosterimpfung angeboten werden.

„Ich freue mich, dass in unserem Mainz-Binger Impfzentrum heute der Startschuss für die Kinderimpfungen im Land gegeben werden kann. Ich danke dem Leiter des Impfzentrums, Mathias Hirsch und seinem Team für das große Engagement. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich optimal auf diesen Tag vorbereitet, um Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Zudem ist ein Kinderintensivmediziner der Uniklinik Mainz mit dabei“, so Dorothea Schäfer, Landrätin im Landkreis Mainz-Bingen.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen BioNTech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut Stiko zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Vor allem die Kinderärztinnen und -ärzte sind bei den Corona-Schutzimpfungen neben den neun reaktivierten Impfzentren die erste Anlaufstelle für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen. Darüber hinaus bietet das Land neben regulären Terminen in den Impfzentren auch spezielle Impftage für Familien an.

„Die Kinderimpfungen sind aber nur ein Zusatz, der vor allem der individuellen Gesundheit dient. Sie sind wichtig, um auch die Kleinsten vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Ich wende mich deshalb vor allem an die Erwachsenen, die sich bis jetzt noch nicht für eine Impfung entscheiden konnten: Nutzen Sie die zahlreichen Impfangebote im Land, sei es bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, den Betriebsärztinnen und Ärzten oder in den ergänzenden Impfangeboten im Land, in den Impfzentren, in den 21 Krankenhausstandorten, bei den 12 Impfbussen oder in einer der zahlreichen kommunalen Impfstellen“, appellierte Hoch erneut an alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer die Impfangebote anzunehmen und damit zur erfolgreichen Eindämmung der Pandemie beizutragen.