Ludwigshafen: Stadtnotizen 16.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Überprüfung der Hochstraße Nord geht weiter

Von Mittwoch, 12., bis Freitag, 14. Januar 2022, sind Brücken-Prüfungen der Untersicht im Bereich des Messplatzes geplant. Hier kommt ein selbstfahrender Hubsteiger zum Einsatz. Aller Voraussicht nach wird es keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen geben. Die Arbeiten sind nötig, damit die Hochstraße Nord bis zu ihrem planmäßigen Abriss weiter von Kraftfahrzeugen befahren werden kann. Seit August 2021 sind Experten der Stadtverwaltung Ludwigshafen schon im Einsatz, um mit einem umfangreichen Prüf- und Sicherungsprogramm alle Abschnitte der Hochstraße Nord zu inspizieren.

Ortsvorsteherinbüro Maudach geschlossen

Das Ortsvorsteherinbüro Maudach ist von Montag, 20. Dezember 2021 bis einschließlich Montag, 3. Januar 2021, wegen Urlaub geschlossen.

Impfzentrum bietet Booster-Termine für bettlägerige Personen an

Das Impfzentrum Ludwigshafen bietet für immobile Menschen Termine für Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus an. Personen, die aufgrund ihres bettlägerigen Zustandes nicht in der Lage sind, einen Booster-Termin in der Walzmühle wahrzunehmen, können sich ab sofort unter der Telefonnummer 0621 504-7000 melden, um am 20., 23., 29. oder 30. Dezember 2022 einen Impftermin bei sich zuhause zu vereinbaren. Die Rufnummer ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Wird ein entsprechender Termin vereinbart, sucht eine Ärztin oder ein Arzt den Impfling in dessen häuslicher Umgebung auf, um dann dort das Auffrischungsvakzin zu verabreichen.

Stadtverwaltung nimmt Stellung zu Verbandskritik an Ausländerbehörde

Nach der in einem Zeitungsartikel widergegebenen Kritik von Sozialverbänden an der Erreichbarkeit und Bearbeitungsdauer der Ludwigshafener Ausländerbehörde nimmt die Stadtverwaltung zu den genannten Beanstandungen wie folgt Stellung:

Die derzeitige Situation ist nicht zufriedenstellend und entspricht nicht den Ansprüchen Ludwigshafens. Sie ist das Ergebnis des Zusammentreffens verschiedener Ursachen, bedingt durch eine monatelange Schließung der Behörde unter Einfluss der Corona-Pandemie bei gleichzeitig weiterbestehendem Arbeitsanfall, unbesetzte Stellen und ein hoher Krankenstand – auch durch die sehr hohe Arbeitsbelastung.

Diese Situation wurde seitens der Verwaltung zum Beispiel im Runden Tisch Asyl entsprechend kommuniziert und dabei auch die Maßnahmen vorgestellt, die gewisse Verbesserungen bringen sollen. So wurde Personal für Zuarbeitertätigkeiten in der Behörde akquiriert und einige Änderungen im Arbeitsablauf vorgenommen. Die verstärkte Nutzung der Fiktionsbescheinigungen ist eine Maßnahme, die bereits während der pandemiebedingten Schließung eingesetzt wurde, da sie ohne Terminvergabe ausgestellt und auch zugeschickt werden können. Mit der Fiktionsbescheinigung, die regelmäßig für sechs Monate ausgestellt wird, gilt der bisherige Aufenthaltstitel als fortbestehend.

Auch mit deutlich reduziertem Personalbestand werden noch 650 Termine pro Woche durchgeführt. Die Terminvergabezeiten wurden von morgens bis abends erweitert, so dass die früher üblichen festen Backofficezeiten, auf die für die telefonische Erreichbarkeit mitarbeiterbezogen individuell auf der Homepage hingewiesen wurde, entfallen mussten. Darauf weist die geänderte Homepage hin. Dafür wird die Kontaktaufnahme per E-Mail empfohlen.

An einer Verbesserung der derzeitigen Situation wird weiter mit Nachdruck gearbeitet.

Radarkontrollen für die Woche vom 20. Dezember bis 26. Dezember 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 20. Dezember: Pfingsweise, Ruchheim und Oppau; Dienstag, 21. Dezember: Süd, Ruchheim und West; Mittwoch, 22. Dezember: Friesenheim, Gartenstadt und Edigheim; Donnerstag, 23. Dezember: Maudach, Mundenheim und Mitte.

Ali Baba und die 40 Räuber entfällt

Die beiden Vorstellungen des Kindertheaterstückes Ali Baba und die 40 Räuber am Montag, 20.12. entfallen. Das Theater im Pfalzbau gibt den Ersatztermin bekannt, sobald er feststeht.