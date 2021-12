Heidelberg: Stadtnotizen 16.12.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Sylvia Hafner neue Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Sylvia Hafner ist die neue Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 entschieden und sie damit als Nachfolgerin von Rolf Friedel ins Amt berufen. Dieser war im November in den Ruhestand getreten. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner führte Sylvia Hafner am 15. Dezember 2021 ins Amt ein.

„Ich freue mich, dass wir mit Ihnen eine sehr kompetente und engagierte Fachfrau für die Nachfolge von Rolf Friedel gewinnen konnten. Sie gelten als zielstrebig, energisch und überaus wertschätzend. Innerhalb kürzester Zeit haben Sie sich bereits als Verwaltungsleiterin bei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung tief in die Materie eingearbeitet und beeindrucken mit ihrem großen Ideenreichtum. Die Themen Umwelt- und Klimaschutz liegen Ihnen dabei sehr am Herzen – damit sind Sie den kommenden Herausforderungen sehr gut gewachsen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die neue Aufgabe.“

In Heidelberg geboren und aufgewachsen, ist Sylvia Hafner auch in der Stadtverwaltung kein Neuling: Nach ihrer Ausbildung zur Diplom-Verwaltungswirtin an der Fachhochschule in Kehl hat sie ihre Karriere 1997 im ehemaligen Amt für Soziale Angelegenheiten und Altenarbeit als Sachbearbeiterin im Bereich der wirtschaftlichen Betreuung von Flüchtlingen begonnen. 2001 wechselte sie in das damalige Amt für öffentliche Ordnung, heute Bürger- und Ordnungsamt. Dort hat sie 2010 die Leitung der Lebensmittelüberwachung und stellvertretende Abteilungsleitung der Veterinärabteilung übernommen; im Januar 2017 folgte die Leitung der Verwaltung und Sonderaufgaben. Seit August 2019 ist Hafner Verwaltungsleiterin in der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg.

Klimaschutz, Digitalisierung und Kooperationen

In den nächsten Jahren kommen auf die neue Amtsleiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg viele Herausforderungen zu, wie der Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels. Schon jetzt steht die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bei Umwelt- und Klimaschutz sehr gut da. Die neue Amtsleiterin will diese Entwicklungen weiter ausbauen. Schwerpunktmäßig hat sie dabei die Nachhaltigkeit hinsichtlich der Entsorgungs- und Verwertungswege von Abfällen und Wertstoffen, die Umstellung des Fuhrparks auf emissionsfreie Antriebe, das Beschaffungswesen, das Gebäudemanagement sowie die Energiegewinnung und den -verbrauch im Blick. Doch auch die geplanten Kampagnen der Abfallberatung zum Thema Abfallvermeidung und zur Einführung von Mehrwegsystemen in der Stadt Heidelberg sowie die Sauberkeit im Stadtgebiet liegen ihr stark am Herzen.

Schon im Laufe der Corona-Krise hat sie als Verwaltungsleiterin die Digitalisierung des Amtes forciert. Eine Erweiterung der digitalen Serviceangebote wird auch in der Zukunft unter Berücksichtigung der Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft ein großer Schwerpunkt werden. Nicht zuletzt wird Hafner die gute und intensive Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen und Landkreisen, den Fachverbänden, den politischen Gruppierungen und Entscheidungsträgern weiterführen und intensivieren. Die nächsten Projekte mit der Stadt Mannheim stehen bereits in den Startlöchern. Auf der Agenda finden sich im nächsten Jahr die Ausschreibung für den Restmüll und für die energetische Verwertung des Bioabfalls. Themen, welche die Zukunft der Heidelberger Abfallwirtschaft über die Stadtgrenzen hinaus prägen werden.

Stadtteilmanagement Boxberg wird für weitere fünf Jahre eingerichtet

Seit 2016 gibt es auf dem Boxberg das Stadtteilmanagement. Ziel ist es, den Boxberg gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in sozialer, kultureller, ökonomischer und städtebaulicher Hinsicht weiterzuentwickeln. Das Stadtteilmanagement war zunächst auf fünf Jahre befristet: Der Gemeinderat hat am 9. Dezember 2021 einstimmig beschlossen, das Stadtteilmanagement für weitere fünf Jahre einzurichten, zuzüglich einer Erweiterungsoption für weitere zwei Jahre. Für die Trägerschaft wird ein neues öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt.

Ziel des Stadtteilmanagements Boxberg in der ersten Phase von 2017 bis 2022 war es, sich als Netzwerker, Ermöglicher und Koordinator im Rahmen der Stadtteilentwicklung zu etablieren, um vor allem die Wohn-und Lebensqualität zu verbessern, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, die Entwicklung der Stadtteilidentität zu fördern und gemeinwesensorientierte Sozialstrukturen aufzubauen. In der nun anstehenden zweiten Phase von 2022 bis 2027 hat das Stadtteilmanagement zusätzlich die zentrale Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Soziale Stadtteilentwicklung und den lokalen Akteuren die Maßnahmen des „Integrierten Handlungskonzepts Boxberg – Perspektive 2030“ umzusetzen. Das Integrierte Handlungskonzept wurde im Juli 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergänzend: Die Ausschreibung zur Trägerschaft ist unter www.heidelberg.de/ausschreibungen zu finden. Noch bis 17. Januar 2022 können sich Interessiere um den Betrieb des Stadtteilmanagements Boxberg bewerben. Das mehrstufige Bewerbungsverfahren sieht in der ersten Stufe insbesondere den Nachweis von Referenzen vor.