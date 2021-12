Feuerwehr Wiesbaden/Dotzheim – Fragend starrten heute Passanten der Drehleiter hinterher, die gelenkt durch einen Weihnachtsmann durchs Wiesbadener Stadtgebiet manövriert wurde. Der Weihnachtsmann war nicht alleine unterwegs, begleitet wurde er von seinem treuen Rentier Rudolf und dem Schneemann Olaf. Außerdem folgten 2 „Hilfs-Weihnachtsmänner“ in einem Mannschaftsbus. Auch das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug mit „echten“ Feuerwehrmännern gesellte sich dazu.

Ziel des Konvois war das Zwerg Nase Zentrum in Dotzheim, wo ganz besondere Kinder die Ankunft bereits erwarteten. Große Aufregung machte sich breit, als endlich die großen, leucht-orangenen Feuerwehrautos um die Ecke bogen. Einige der aufgeregtesten Patienten konnten das Eintreffen kaum abwarten und hatten mit Hilfe ihres Pflegepersonals bereits ihren Aussichtspunkt bezogen. Schnell hatte sich die Ankunft vom Weihnachtsmann, Rudolf und Olaf rumgesprochen und die Balkone der Einrichtung füllten sich.

Die meisten der pflegebedürftigen Kinder und junger Erwachsenen saßen gut gelaunt und in dicke Decken eingewickelt in ihren Rollstühlen. Ein Patient wurde sogar im Pflegebett auf den Balkon gebracht – auch er wollte das folgende Spektakel auf keinen Fall verpassen.

Nachdem die Vorbereitungsarbeiten endlich abgeschlossen waren, konnte es losgehen: Der Weihnachtsmann seilte sich mit seinem Rentier Rudolf vom Korb der Drehleiter bis zu den Balkonen mit den Zuschauern ab. Durch Freudengeschrei und strahlende Augen wurden sie begrüßt. Jeder Patient / jede Patientin erhielt ein kleines Geschenk, welches der Weihnachtsmann in seinem großen Sack mitgebracht hatte.

Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen Elfen und einem Christkind, als welche sich ein Teil des Pflegepersonals verkleidet hatten. Diese brachten die Geschenke auch zu den Kindern, die sich auf Isolierstation befinden und daher leider nicht an der Vorführung teilnehmen konnten.

Im Anschluss wurden noch unzählige Bilder mit den pflegebedürftigen Kindern, junger Erwachsenen und ihren Helden geknipst. Dabei konnten die Kostümierten in viele glückliche Gesichter blicken. Am Nachmittag wurde die Aktion im Kinderhospiz Bärenherz in Erbenheim wiederholt.

Die Aktion wurde durch die Mitglieder der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Wiesbaden initiiert. Ein großes Dankeschön gilt den Ideengebern aus Hamburg.

