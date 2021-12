Pferd geht durch – 60-Jährige schwerst verletzt (siehe Foto)

Kirchheim. Am Dienstag (14.12.), um 14:45 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Pferdesulky den Fußweg der Hattenbergstraße und bog nach links in den Kiefernweg ein. Aus unbekannten Gründen scheute das Pferd auf der Kreuzung und galoppierte den Kiefernweg bergab in Richtung “Am Hattenberg”. Dort durchquerte es einen Graben und galoppierte im angrenzenden Feld zwei Abhänge hinunter.

Am Radweg der Straße “Am Hattenberg” wurde die 60-jährige Hersfelderin von ihrem Sulkysitz geschleudert. Das Pferd galoppierte samt Sulky den Gehweg bis in die Straße “Am Bahnhof”. Hier stürzte das Tier einen Abhang hinunter und überschlug sich mit dem Gefährt.

Die 60-jährige Frau musste schwerverletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Pferd zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Räuberischer Diebstahl

Lautertal – Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch 15.12.21 gegen 20.50 Uhr, Altmetall auf einem Firmengelände in der Straße “In der Hörgenau”. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei informierten. Einer der Zeugen versuchte die 3 Täter von der Flucht abzuhalten, indem er sein Fahrzeug vor den roten Mercedes-Benz der Unbekannten stellte. Daraufhin rammten die Diebe zweimal das Fahrzeug des Zeugen, an welchem Sachschaden entstand.

Der Versuch, den Weg freizumachen, misslang jedoch, sodass die drei Männer zu Fuß in Richtung Hörgenau flüchteten. Das Täterfahrzeug samt Diebesgut blieb am Tatort zurück.

Täterbeschreibung:

circa 165 bis 175 Zentimeter groß, 25 bis 35 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte eine Glatze und trug eine dunkle Wollmütze.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten die flüchtigen Täter mit einem Kupfer-Diebstahl am Sonntag 12.12.21 gegen 12.40 Uhr, auf einem Firmengelände in der Lehrer-Wasser-Straße in Stockhausen-Herbstein in Zusammenhang stehen.

Wer Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Dank aufmerksamen Paketboten – Polizei schnappt Langfinger

Lauterbach – Ein 64-jähriger Mann wurde am Dienstag (14.12.), gegen 14 Uhr, von einem aufmerksamen Paketboten dabei beobachtet, wie er zwei in der Straße “Am Graben” abgelegte Pakete öffnete und den Inhalt daraus entwendete. Während der bis dahin unbekannte Mann auf einem Fahrrad flüchtete, informierte der Paketbote unverzüglich die Polizei.

Nach ersten Befragungen und der guten Täterbeschreibung des Zeugen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung von einer Streife der Polizeistation Lauterbach in der Straße “Eselswörth” gestellt werden. Der Beschuldigte händigte nach Identitätsfeststellung auf der Dienststelle das Diebesgut, das sich bereits in seiner Wohnung befand, bereitwillig aus. Er muss sich nun wegen Diebstahl gemäß § 242 StGB verantworten.

Zwei Männer nach Vorfall in Leipziger Straße in U-Haft

Fulda (ots) – Auf die beigefügte Ursprungsmeldung des Polizeipräsidiums Osthessen vom 09.12. wird verwiesen. Im Zuge der geführten Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und dem Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Fuldaer Kriminalpolizei konnten inzwischen 2 Tatverdächtige festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, einen 35-jährigen Somalier aus Fulda sowohl am Morgen als auch am Nachmittag des 08.12. mit einem Messer verletzt zu haben.

Nachdem in Folge intensiver Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 23-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Fulda und einen 24-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus Hosenfeld begründet und erhärtet werden konnte, erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 23-Jährigen.

Bei der Umsetzung des Beschlusses durch Kräfte der Kriminaldirektion Osthessen am vergangenen Freitag (10.12.) konnte dieser in seiner Wohnung in Fulda angetroffen und festgenommen werden. Die Festnahme des 24-Jährigen erfolgte wenige Stunden später im Stadtgebiet von Fulda.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die beiden Tatverdächtigen am Samstag (11.12.) dem Ermittlungsrichter des Fuldaer Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sodass die beiden Männer im Anschluss einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Hintergründe der Tat in privaten Streitigkeiten zu suchen sein. Hierzu dauern die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiterhin an.

Lebensmittelmarkt überfallen – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstagabend 11.12.21 gegen 20.30 Uhr, kam es bei einem Lebensmittelmarkt im Douglasienweg im Stadtteil Johannesberg zu einer räuberischen Erpressung in einem Lebensmittelmarkt. Ein unbekannter männlicher Täter passte mehrere Mitarbeiter nach Geschäftsschluss beim Verlassen des Marktes ab und drängte diese zurück ins Gebäude. Im Aufenthaltsraum bedrohte er sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld.

Ein Mitarbeiter leistete der Aufforderung folge und übergab die Tageseinnahmen an den Täter, der im Anschluss in Richtung eines Fußweges zwischen einem nahegelegenen Spiel- und Bolzplatz flüchtete.

Täterbeschreibung:

männlich, maskiert mit einem Schal, circa 40 Jahre alt und 180 cm groß, eher kräftige Statur. Er sprach mit osteuropäischem Akzent, war dunkel gekleidet und mit einem Messer bewaffnet.

Kurz vor der Tat sollen sich mehrere Personen, insbesondere eine Jugendgruppe, in der Nähe des Lebensmittelmarkts aufgehalten haben. Die Polizei bittet diese Personen oder andere Zeuginnen und Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Efeuwegs und Douglasienwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Bad Hersfeld unter Tel.: 06621/9320 zu melden.

Diebstahl aus Anhänger

Alheim – Gewaltsam hebelten unbekannte Täter zwischen Dienstag (14.12.) und Mittwoch (15.12.) die Tür eines beigen Anhängers auf, der auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße “In der Spitze” im Ortsteil Heinebach abgestellt war. Im Innenraum entwendeten sie diverse Lebensmittel sowie einen Akkuschrauber. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra – Durch Einschlagen einer Scheibe verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch (15.12.), zwischen 16 und 18 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendeten sie Bargeld sowie mehrere Flaschen Alkohol und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kastenwagen fährt auf Lkw auf

Fulda (ots) – Am Donnerstag (16.12.) um 02:50 Uhr kam es auf der BAB 7 im Baustellenbereich kurz nach der Anschlusstelle Fulda-Nord in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fiat Ducato und einem Sattelzug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verringerte der Sattelzug seine Geschwindigkeit im Baustellenbereich, was der 28-jährige slowakische Ducato-Fahrer zu spät bemerkte. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstand fuhr der Ducato-Fahrer deshalb auf den Sattelauflieger auf und verkeilte sich mit diesem.

Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss im Baustellenbereich zum Stehen. Sowohl der Ducato-Fahrer als auch der 56-jährige in Oldenburg wohnhafte Fahrer des LKW konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Da der Ducato-Fahrer leicht verletzt wurde, wurde er zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzen.

Bis der nicht mehr fahrbereite Ducato abgeschleppt war kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen und einem LKW-Rückstau von 2,5 km. Vor Einsetzen des Berufsverkehrs war die Unfallstelle jedoch geräumt. An der Unfallstelle waren ein RTW, ein Fahrzeug der Feuerwehr Fulda sowie zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Polizei kontrolliert verstärkt

Hoherodskopf (ots) – Jährlich ziehen verschneite Landschaften und Pisten rund um den Hoherodskopf nicht nur begeisterte Wintersportler an, sondern auch immer wieder Autofahrer, die auf den schneebedecken Parkplätzen gefährliche Fahrübungen durchführen möchten. Um auf die Gefahren eines solchen Verhaltens hinzuweisen und Beeinträchtigungen für Anwohner benachbarter Ortschaften zu reduzieren, aber auch mögliche Verstöße zu ahnden, ist die Polizeidirektion Vogelsberg in den Wintermonaten regelmäßig mit Kontrollen vor Ort präsent.

Bereits am Samstagabend 11.12.21 führte die Polizei entsprechende Kontrollen im Bereich des Hochplateaus des Hoherodskopfs durch. Etwa 100 Fahrzeuge stellten die Beamten auf dem dortigen Parkplatz fest, die sich in den Abendstunden dort einfanden. Neben allgemeinen Verkehrsverstößen legten die Polizisten bei ihren Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeugführer, die die winterlichen Bedingungen auf dem Hoherodskopf zum Driften ausnutzen wollten.

Bei allen diesbezüglich festgestellten Verstößen wurden konsequent entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren, etwa wegen unnötiger Lärmbelästigung oder vermeidbaren Abgasbelästigungen, eingeleitet. Die Strafen hierfür liegen nach dem neuen Bußgeldkatalog im 2- bis 3-stelligen Euro-Bereich. Einem solchen Verfahren muss sich nun eine niedrige einstellige Zahl an Autofahrern stellen.

Des Weiteren wurden an 2 Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die zu einer sofortigen Untersagung der Weiterfahrt führten. Die eingesetzten Beamten stellten ferner größere Personenansammlungen fest, bei denen fast gänzlich auf ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet wurde.

Die im hohen einstelligen Bereich festgestellten Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden dem Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises als zuständige Verfolgungsbehörde mitgeteilt. Auch in den kommenden Wochen wird die Polizeidirektion Vogelsberg rund um den Hoherodskopf derartige Kontrollen durchführen.

Auffahrunfall auf der BAB 4 – Eine Person tödlich verletzt

Fulda (ots) – Am frühen Mittwochabend 15.12.2021 gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 4, Gemarkung Friedewald, zwischen der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach und der Anschlussstelle Friedewald, bei Stationskilometer 344,800, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde.

Ein Sattelzug aus dem Rhein-Kreis Neuss befuhr demnach auf dem benannten Streckenabschnitt den rechten zweier Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt, Rückstau infolge zweier Verkehrsunfälle, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Nachfolgend näherte sich ein Kleintransporter (Sprinterklasse) einer polnischen Firma auf selbigen Fahrstreifen und fuhr, laut Zeugenaussagen, nahezu ungebremst auf den stehenden Sattelzug auf. Infolge des Aufpralls wurde der 62-jährige polnische Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt.

Am Sattelauflieger sowie dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

Aufgrund der Bergungs- und Räummaßnahmen musste die BAB 4 in Fahrtrichtung Westen bis 22.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Hönebach von der BAB 4 abgeleitet. Diesbezüglich richtete die Autobahnmeisterei Hönebach eine Umleitung ein. Aufgrund der Vollsperrung kam es zeitweise zu erheblichem Rückstau. Neben mehreren Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld kamen drei Rettungswagen und eine Notarzt-besatzung zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat ferner einen Gutachter mit der Ermittlung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621 / 5088-0, zu melden.

Abschließend bleibt anzumerken, dass die Anfahrt der Rettungskräfte zur Verkehrsunfallstelle zum Teil erheblich erschwert wurde, da nicht alle Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Rettungsgasse bildeten.

Scheune mit Farbe besprüht

Alsfeld – Im Eudorfer Weg in Reibertenrod beschmierten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (14.12.) und Mittwochmorgen (15.12.) eine Scheune mit weißer Farbe. Auch auf dem Bürgersteig wurden Schmierereien festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Osthessische Polizei kontrolliert die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln

Osthessen (ots) – Am Dienstag (14.12.) und Mittwoch (15.12.) kontrollierte die hessische Polizei verstärkt die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Auch das Polizeipräsidium Osthessen beteiligte sich, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei, an diesen Schwerpunktkontrollen.

Insgesamt wurden von über 50 Beamten osthessenweit rund 650 Personen kontrolliert und dabei 23 Verstöße festgestellt. Diese Kontrollen erfolgten in enger Abstimmung und Kooperation mit den osthessischen Sicherheitspartnern wie Kommunen und den Verkehrsverbünden.

Im Bereich des ÖPNV kontrollierten die Kontrollkräfte rund 60 Personen. Dabei wurden zwei Verstöße registriert und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrolle von circa 150 Gaststätten und Dienstleistungsbetrieben zeigte, dass die meisten Verantwortlichen vor Ort für die Einhaltung der geltenden Bestimmungen Sorge tragen. In 21 Fällen wurde ein Verstoß festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Weißer Ford beschädigt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch, (08.12.), zwischen 7 Uhr und 12 Uhr, war der weiße Ford FAG6 eines 40-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld am rechten Straßenrand der Straße “Unter der Stiegel” geparkt. In dieser Zeit muss ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Ford an der hinteren linken Beleuchtungseinrichtung beschädigt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auf Lkw aufgefahren

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.12.), gegen 12.20 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Mann aus Motten mit einem Lkw und ein 27-jähriger Mann aus Bebra mit einem VW Passat die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld in Richtung Hünfeld. An der Anschlussstelle der Bundesautobahn 4 in Bad Hersfeld musste der Lkw-Fahrer wegen einer roten Lichtzeichenanlange abbremsen.

Der hinter ihm fahrende 27-jährige Mann aus Bebra schaffte es nicht mehr rechtzeitig, seinen VW Passat zum Stillstand zu bringen und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall mit vier Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.12.), gegen 7.35 Uhr, befuhren ein 22-jähriger Mann aus Hohenroda mit seinem 3er BMW, ein 35-jähriger Mann aus Hohenroda mit einem VW Golf, eine 18-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem VW ID und eine 22-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Opel Corsa die Bundesstraße 62 aus Richtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Kurz vor der Ortslage Wilhelmshof musste der 22-jährige Mann aus Hohenroda seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen.

Der hinter ihm fahrende 35-jährige Mann bremste seinen VW Golf ebenfalls, was die 18-Jährige zu spät realisierte und mit ihrem VW ID auf den vor ihr fahrenden Golf auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Pkw gegen den BMW geschoben. Der zuletzt fahrende Opel Corsa der 22-jährigen Frau aus Schenklengsfeld konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und prallte gegen den VW ID.

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf eine Gesamthöhe von rund 16.000 Euro beläuft. Die Beifahrerin der 18-jährigen Schenklengsfelderin wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach einer Behandlung am Rettungswagen wieder entlassen werden.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach – Am Dienstag (14.12.), gegen 16 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Volvo-Kombi im oberen rechten Bereich des Asternweges. Als er am Mittwoch (15.12.), gegen 14 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

