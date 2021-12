Wiesbaden-Nordost (ots)- (cp) – Am Mittwochnachmittag 15.12.2021 gegen 15:45 Uhr rast ein Audi A6, in die Fahrerseite des VW Golf der 26-jährigen Frau. Deren PKW wurde dadurch gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Die junge Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und war schwer verletzt. Die 4 Insassen des Audi A6 stiegen einfach aus und rannten davon.

Die 26-jährige Frau fuhr gegen 15:45 Uhr mit ihrem VW Golf in der Schützenstraße in Richtung Albrecht-Dürer-Straße. Gerade als sie über die Kreuzung zur Walkmühlstraße fuhr, nahm ihr ein von links aus Richtung Emser Straße kommender schwarzer Audi A6 Avant die Vorfahrt. Der Audi rammte in die Fahrerseite des VW Golf, welcher hierdurch über die Straße gegen eine Grundstückmauer geschleudert wurde.

Die 26-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die 4 Insassen des Audis, 3 junge Männer und eine Frau, stiegen aus ihrem Fahrzeugwrack und rannten sofort weg. Sie wurden jedoch bei der schnell ausgelösten Fahndung durch die Polizei festgenommen.

Die 4 waren allesamt nur leicht verletzt.

Wer von ihnen das Fahrzeug führte ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die 26-jährige Golffahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und auch die Grundstücksmauer wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, denen der schwarze Audi A6 Avant zuvor aufgefallen war, werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

