Ludwigshafen: Stadtnotizen 15.12.2021

Wohngeld: Umstellung der Software – keine Anträge zum Jahreswechsel

Das Wohngeld wird zum 1. Januar 2022 bundesweit erstmals automatisch entsprechend der Miet- und Einkommensentwicklung erhöht. Die Rechtsänderung erfordert eine Anpassung der zentralen Software-Anwendung. Diese Aktualisierung wird von Dienststellen des Landes Rheinland-Pfalz in der Zeit vom 25. Dezember 2021 bis mindestens 5. Januar 2022 vorgenommen. Aus diesem Grund können bei der städtischen Wohngeldstelle in dieser Zeit keine Anträge auf Miet- beziehungsweise Lastenzuschuss bearbeitet werden.

Sprechstunde Ortsvorsteher Südliche Innenstadt findet nicht statt

Die Sprechstunde des Ortsvorstehers der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller am Donnerstag, 6. Januar 2022 findet nicht statt.

In dringenden Fällen können die Bürger/innen den Ortsvorsteher, Herrn Christoph Heller, tagsüber unter der Handy-Nr. 0171-5247720 erreichen.

Stadt bietet auch 2022 Ferienbetreuung an

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt plant für das kommende Jahr wieder eine Ferienbetreuung für den Zeitraum der Sommerferien vom 25. Juli bis 2. September 2022. Falls dann noch erforderlich wird das Angebot auch unter Pandemiebedingungen stattfinden. Die Ferienbetreuung soll wieder dezentral in den Einrichtungen der Jugendförderung in den Stadtteilen und an der Blies als zentralem Standort durchgeführt.

Damit Eltern planen können, informiert der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung bereits jetzt. Die Anmeldung der Kinder wird voraussichtlich ab April online erfolgen können.

Dafür werden auch Betreuer gesucht. Interessenten können bereits jetzt zur Kontaktaufnahme eine E-Mail an betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de schreiben.

Aktuelle Hinweise finden Eltern im Frühjahr auf dem Jugendportal der Stadt, www.lu4u.de.

Sozialdezernentin übergibt Spende an Behindertensportverein

Anlässlich des Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember hat Sozialdezernentin Beate Steeg entschieden, eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an den Behindertensportverein (BSV) für dessen Bowling-Gruppe zu überreichen. Die Bowling-Gruppe wird bei den Special Olympics 2022 in Berlin mit dabei sein. Die Teilnehmer benötigen die Unterstützung für Fahrt, Übernachtung und auch für die ein oder andere Bowlingkugel. „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, aufgrund von Spenden verschiedener Unternehmen zur Unterstützung von Ludwigshafener Bürgern einen solchen Betrag an den Behindertensportverein weitergeben zu können“, sagt Steeg.

Baumaßnahme in der Rheinuferstraße

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, verlegt TWL Netze einen Anschluss für ein Lichtwellenleiterkabel in der Rheinuferstraße 69.

In der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr ist die Dessauerstraße von Mannheim kommend daher nur eingeschränkt über die Rheinuferstraße erreichbar. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden über die L523 und die Kurze Straße in die Dessauer Straße umgeleitet. Die Abzweigung Rheinuferstraße/Dessauer Straße ist im genannten Zeitraum gesperrt.

Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.