Neustadt: Müllbrand in der Landschreibereistraße

Neustadt an der Weinstraße – An der Einmündung Landschreibereistraße / Badstubengasse hatte sich am Dienstag, 14.12.2021, gegen 21:30 Uhr bereitgestellter Wertstoff von Papier und Pappe entzündet. Einsatzkräfte, welche sich gerade zur Übung in der Hauptwache befanden, eilten unverzüglich zur Einsatzstelle.

Die noch glimmenden Überreste löschte die Feuerwehr mit dem Scheinangriff des Tanklöschfahrzeuges ab. Zur Brandursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Auf der Rückfahrt in die Wache behindert ein Falschparker die Feuerwehr. Die über die Feuerwehreinsatzzentrale verständigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes ließen das Verkehrshindernis durch einen Abschleppdienst entfernen.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Tanklöschfahrzeug und sieben Einsatzkräften.