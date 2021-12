Neustadt: Von Straße abgekommen

Neustadt an der Weinstraße – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden am Dienstagabend (14.12.2021) die Löschgruppen aus Geinsheim und Duttweiler sowie der Gefahrstoffzug alarmiert.

In der Zeit um 18 Uhr befuhr ein Renault Megane Fahrer die Bundesstraße 39 von Speyer kommend in Richtung Geinsheim. In Höhe der Einfahrt des Golfclubs kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Ausweichmanöver, wobei der Renault Fahrer von der Fahrbahn abkam und in dem unter der Bundesstraße durchlaufenden Nellengraben landete.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Da unklar war, ob Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug in das Gewässer gelangten, wurde über die Polizei die Feuerwehr nachalarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und leuchteten diese aus. Der mitverständigte Gefahrstoffzug entnahm Wasserproben und setzte in dem kleinen Gewässer eine Ölsperre. Der Abschleppdienst übernahm die Bergung des Fahrzeuges, bei dem die Kräfte der Feuerwehr unterstützten. Während des laufenden Einsatzes konnte der fließende Verkehr halbseitig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung, der Rettungsdienst, ein Abschleppunternehmen sowie die Umweltbehörde der Stadt Neustadt.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem Verkehrsunfall auf der B39 bei Geinsheim Fahrtrichtung Neustadt kam es am 14.12.2021 gegen 18:00 Uhr, als ein Autofahrer einem querenden Tier ausweichen wollte. Hierbei kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und landete im Graben. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.