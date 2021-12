Junge von Transporter angefahren

Worms (ots) – Wie der 56-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter Dienstagmorgen 14.12.2021 mitteilte, sei er gegen 07:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammengestoßen. Der Junge sei allerdings unmittelbar weitergefahren, ob dieser verletzt wurde ist nicht bekannt. Der Wormser wollte aus Richtung Innenstadt kommend nach rechts in die Bebelstraße abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer.

Bei geringer Geschwindigkeit kam es zum Anstoß. Ohne zu stürzen oder zu stoppten radelte der unbekannte Junge im Grundschulalter in Richtung Hochheimer Straße davon. Am Transporter entstand kein Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zwei Verletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Dienstagabend 14.12.2021 fuhr der Fahrer eines PKW in der Wallstraße ungebremst gegen ein stehendes Auto, wodurch er selbst und eine weitere Person verletzt wurden. Der 27-jährige Wormser war gegen 23:45 Uhr in Richtung Berliner Ring unterwegs, als vor ihm ein 30-jähriger Autofahrer den Blinker setzte und neben einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand stoppte.

Der nachfolgende Wormser fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf den stehenden Wagen auf. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Da der Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen 0,74 Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht

Hamm am Rhein (ots) – Montagabend 13.12.2021 streifte eine Autofahrerin in Hamm einen geparkten PKW und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die 46-Jährige befuhr gegen 19:00 Uhr die Straße Hinter der Kirche wo sie im Vorbeifahren einen längs am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW streifte und Sachschaden verursachte.

Der Geschädigte hörte den Aufprall und erkannte aus dem Fenster, wie sich das verursachende Fahrzeug ohne anzuhalten entfernte. Die Fahrerin und ihr PKW, der frische Unfallspuren auswies, konnten an der Halteranschrift angetroffen werden. Gegen die 46-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Kreis Alzey-Worms

Zigarettenautomatenaufbruch mittels Trennschleifer

Albig (ots) – Unbekannte Täter haben am Nachmittag des 11.12.2021 in der Bahnhofsstraße in Albig einen Zigarettenautomaten mittels eines Trenn- oder Winkelschleifers aufgebrochen und nahmen Bargeld sowie Zigaretten mit. Bereits am 05.12.2021 kam es in den Abendstunden, ebenfalls in Albig in der Neugasse, zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Ein wachsamer Nachbar wurde von den Geräuschen einer Flex aufmerksam und störte die beiden männlichen Personen bei ihrer Arbeit. Diese liefen daraufhin weg. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9112500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.