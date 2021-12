Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 gegen 18:35 Uhr, kam es zu einem verbalen Streit zwischen einem 59-Jährigen und einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Otto-Stabel-Straße. Als ein 44-jähriger Security-Mitarbeiter den 59-Jährigen aufforderte, die Örtlichkeit zu verlassen, trat dieser ihm ans Schienbein sowie in den Genitalbereich.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verweigerte der 59-Jährige die Herausgabe seiner Ausweispapiere. Zudem verhielt er sich durchweg aggressiv und aufbrausend gegenüber den Beamten, so dass sie ihm Handfesseln anlegten und ihn zur Dienststelle mitnahmen.

Nachdem sie dort seine Personalien ermitteln konnten, stellten sie fest, dass gegen ihn 2 offene Haftbefehle bestanden, aufgrund dessen er direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht wurde.