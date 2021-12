Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Brand in Klinik

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.12.2021 gegen 08:15 Uhr wurde ein Brand in einer Klinik in Bad Dürkheim gemeldet. Nach einem Brandausbruch in einem Patientenzimmer musste die betreffende Station aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor dieser sich ausweiten konnte. Der Patient der sich in diesem Zimmer befand und eine Mitarbeiterin der Klinik mussten aufgrund des Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, nach aktuellen Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt auszuschließen sein. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Bad Dürkheim: Einbruch in Wochenendhaus

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.12.2021, 15:00 Uhr, bis 14.12.2021, 16:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bockenheim: 39-Jähriger leistet massiv Widerstand

Bockenheim – 14.12.2021, 19:30 Uhr (ots) – Ein Geschädigter meldete den Diebstahl eines Fahrzeugschlüssels aus seinem Lieferfahrzeug an der Bockenheimer Emichsburg. Der Täter sei mit einem E-Scooter abgehauen. Der Täter wurde von einem Zeugen verfolgt und gestellt. Nach Aufforderung zur Herausgabe des Schlüssels schlug der 39-Jährige Täter dem Zeugen ins Gesicht und fuhr weiter. Die Beamten fanden den 39-Jährigen in einem Gebüsch, in das er sich verstecken wollte. Während der Kontrolle wurde er zunehmend aggressiv, weshalb er gefesselt werden sollte. Eine Durchsuchung nach dem Schlüssel war anders auch nicht möglich. Der 39-Jährige riss sich los und ging gegen die Beamten vor. Nach Eintreffen von Unterstützungskräften konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden. Er musste in den Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Ihm wurde auch eine Blutprobe genommen, weil ein vorheriger Test über 2 Promille zeigte. Bei den Zwangsmaßnahmen wurden Pfefferspray und der Schlagstock eingesetzt.

Grünstadt: Achtung Kontrolle!

Grünstadt (ots) – Um weiterhin die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Grünstadt zu gewährleisten, wurden am Mittwochvormittag im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei bei der Ahndung von Verstößen gegen die Gurtpflicht und die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. In genanntem Zeitraum wurden insgesamt 32 Verstöße festgestellt und geahndet. Mit weiteren gleichgelagerten Kontrollen ist auch zukünftig zu rechnen.

Grünstadt: PKW unter Alkoholeinfluss geführt

Grünstadt (ots) – Am 15.12.2021, um 02:00 Uhr, wurde ein 21 jähriger Kleinwagenfahrer im Stadtgebiet von Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28mg/L (0,54 Promille). Gegen den Fahrzeugführer wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er muss mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Nüchternheit untersagt.

Weisenheim am Sand: Diebstahl eines Kennzeichens

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 17.11.2021 18:00 Uhr bis 14.12.2021, 13:00 Uhr wurde im Ludwigshain in Weisenheim am Sand das hintere Kennzeichen eines PKW entwendet. Nachdem er sein Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt hatte, stellte der 36-jährige Fahrer schließlich den Diebstahl fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

