Randalierer hinterlässt Telefonnummer

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Ein 33-jähriger Mann aus Mainz, muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten. Am Dienstagabend 14.12.2021 gegen 20:50 Uhr befand sich der 33-Jährige mit einem Bekannten in einer Kneipe im Mainzer Bleichenviertel. Da der Mann noch eine offene und unbezahlte Rechnung hatte, bekam er von der 54-jährigen Bedienung nichts mehr zu trinken. Hierauf rastete der Mann gegen vollkommen aus, spuckte der 54-Jährigen ins Gesicht und versuchte auf sie loszugehen.

Sein Begleiter konnte ihn gerade noch zurückhalten. Hierauf schlug der 33-Jährige zunächst mit der Faust gegen einen Spielautomaten. Als dies keine Wirkung zeigte, nahm er sich einen Glasaschenbecher und schlug mit diesem auf den Bildschirm des Spielautomaten, so dass dieser zersplitterte. Nachdem der Randalierer von seinem Begleiter aus der Gaststätte gedrängt wurde, schlug er von außen derart gegen die Fensterscheibe der Kneipe, dass die Scheibe letztlich zerbricht.

Hiernach flüchtet der 33-Jährige zu Fuß in Richtung der Kaiserstraße und kann bei Eintreffen der Alarmierten Funkstreifen des Altstadtreviers nicht mehr angetroffen werden. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der nun Beschuldigte zuvor mit der Kellnerin geflirtet und ihr seine Telefonnummer gegeben hatte.

So war es ein leichtes die Identität des Beschuldigten zu ermitteln und ihn zweifelsfrei zu identifizieren. Der 33-Jährige ist polizeilich schon umfänglich bekannt und muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Sonntag, den 12.12.2021 kommt es im Zeitraum zwischen 09:30-11:00 Uhr in der Richard-Schirrmann-Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich vom Anwesen der Hausnummer 10 in die Richard-Schirrmann-Straße ein. Hierbei stößt der oder die unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug(evtl Transporter) gegen einen, auf dem dahinter befindlichen Parkplatz abgestellten, grauen VW Sharan.

Aufgrund der Wucht des Aufpralles wird dieser wiederum auf eine seitlich daneben geparkte, schwarze Mercedes B-Klasse geschoben. An beiden genannten geparkten PKW entsteht ein erheblicher Schaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzt im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Mainzer Polizei hat am Unfallort Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und Unfallverursacher geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen

Nieder-Olm/Bodenheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 15.12.2021 kam es in den Gemarkungen Nieder-Olm sowie Bodenheim zum Diebstahl zweier hochwertiger PKW. In Nieder-Olm wurde Mercedes GLC 220d, Farbe Schwarz, in Bodenheim ein BMW X5, Farbe Weiß entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten die, vor den Anwesen der Besitzer geparkten Fahrzeuge, im Zeitraum zwischen 20-05 Uhr.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum im “östlichen” Bereich von Nieder-Olm, insbesondere Weinbergring oder dem erweiterten Bereich rund um die Gaustraße in Bodenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Mainzer Kriminalpolizei zu melden.

Sollten Ihnen ortsfremde Fahrzeuge, insbesondere mit “Fremdkennzeichen” oder erkennbare Mietfahrzeuge aufgefallen sein, in den sich eine oder mehrere Personen (auch schlafend) aufgehalten haben, können Sie dies ebenfalls der Kriminalpolizei mitteilen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Nieder-Olm (ots) – In der Nacht vom 13. auf den 14.12. wurde in Nieder-Olm Fahrräder aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Tiefgarage, wobei das Tor beschädigt wurde. Anschließend entwendeten die Täter 3 Fahrräder. Da die Räder in der vermeintlich sicheren Garage standen, waren sich nicht zusätzlich gesichert. Die Polizei empfiehlt auch in verschlossenen Räumen stets Fahrzeuge abzuschließen.

Technischer Defekt als Brandursache im Panoramahaus

Bingen am Rhein (ots) – Am 11.12.2021 brannte eine Wohnung im 6.Stock des 14-stöckigen Panoramahauses in Bingerbrück aus. Der Mieter war zur Brandzeit nicht in der Wohnung. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach zusammen mit Sachverständigen ergab einen technischen Defekt in einer akkubetriebenen Beleuchtungseinrichtung in der brandbetroffenen Wohnung. Es kamen keine Personen zu schaden. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.

Eingeschlagene Heckscheibe an PKW

Sprendlingen (ots) – 13.12., Kreuznacher Straße, 07:15 Uhr – 09:30 Uhr. Eine Frau stellte ihr weißes Peugeot-Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz ab. Gegen 09:30 Uhr informierte sie eine Bekannte über die eingeschlagene Heckscheibe am Fahrzeug. Die Polizei bittet um Täter-Hinweise.

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Bingen (ots) – 13.12., Löwen-Entertainment-Straße, 12:06 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 36-Jähriger, der ein E-Bike “Goplus” ohne Versicherungskennzeichen führte, überprüft. Das E-Bike erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 25 km/h und war demnach versicherungspflichtig. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz II

Bingen (ots) – 13.12., Speisemarkt, 18:55 Uhr – Bei einer Streifenfahrt konnte ein 36-Jähriger festgestellt werden, der mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen in Richtung Basilikastraße fuhr. Bei der Kontrolle gab der Mann schnell zu, keine Versicherung für den Roller abgeschlossen zu haben.

Unfallflucht dank Zeugenhinweisen geklärt

Bingen, Rheinkai (ots) – 14.12.2021, 18.00 Uhr – Ein PKW-Fahrer beschädigte beim rückwärts Ausparken ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Der Fahrer entfernte sich mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort.

Der Verkehrsunfall konnte durch 3 unbeteiligte Personen beobachtet werden. Dank deren Hinweisen konnte kurz darauf der verantwortliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt geführt zu haben. Von einem Unfall habe er nichts bemerkt.

Diebstahl eines E-Scooters

Bingen, Basilikastraße (ots) – 14.12.2021, 15:45 Uhr, bis 14.12.2021, 16:00 Uhr – Ein 32 jähriger Mann aus Bingen stellte seinen schwarzen E-Scooter “Xiaomi Mi Scooter 1S” in der Haupteingangsschleuse des Rewe-City Centers ab. Seinen schwarzen Rucksack, mit Mützen als Inhalt, ließ er am Scooter zurück und begab sich in ein Ladengeschäft. Der E-Scooter wurde mittels App für eine Fremdnutzung gesperrt. Als der Geschädigte nach etwa 15 Minuten zurückkehrte, stand der Roller nicht mehr am Abstellort.

Der Scooter Eigentümer gab an, eine männliche Person sei auf dem E-Scooter in Richtung Kulturzentrum davon gefahren. Er habe den Roller zweifelsfrei den seinigen erkannt. Es handelte sich um eine dunkelgekleideten Person mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Diebstahl aus Fahrzeug

Niederheimbach, Soonecker Straße (ots) – 13.12.2021, 17.00 Uhr, bis 14.12.2021, 07.00 Uhr – In der Zeit vom 13.12.2021, 17.00 Uhr, bis 14.12.2021, 07.00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Soonecker Straße geparkten PKW Opel Karl mit BIN Kennzeichen ein.

Aus dem Fahrzeuginnern wurde eine Geldbörse mit geringem Bargeldinhalt entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.