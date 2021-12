Container blockiert die B 272 (Siehe Foto)

Hochstadt (ots) Am Mittwochmittag 15.12.2021 gegen 12:45 Uhr, verlor ein 45-jähriger LKW-Fahrer auf der B 272 einen Container und verursachte damit eine Sperrung der Bundesstraße in Richtung Landau für mehrere Stunden. Der Container hatte sich aufgrund mangelnder Sicherung vom LKW gelöst, war auf Höhe von Hochstadt auf die Fahrbahn geprallt und gegen eine entgegenkommende 46-jährige Autofahrerin gerutscht.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Bis zum Berichtszeitpunkt (17Uhr) dauert die Sperrung an.

Aktuelle Warnmeldung – Vermehrte Betrugsversuche

Bellheim und Edesheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bellheim und Edesheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter, Schockanruf oder angebliche Mitarbeiter von Microsoft handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Achtung vor falschen Softwareanbieter

Edesheim (ots) – Eine Unbekannte rief Dienstagmittag 14.12.2021 bei einer Frau aus Edesheim an und gab sich als Computerspezialistin aus. Man bat die Frau um Installation einer Viewer-Software auf ihrem Computer. Nach dem Update wollte die Unbekannte ihr dann ein Passwort mitteilen.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Seriöse Unternehmen nehmen niemals unaufgefordert Kontakt mit Kunden auf. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Räuberischer Diebstahl

Edesheim (ots) – Ein 21-jähriger Mann steckte Dienstagmittag 14.12.2021 in einem Lebensmitteldiscounter in der Staatsstraße 10 Bierdosen in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Angestellter folgte dem Täter und wollte ihn festhalten.

Weil er sein Diebesgut nicht herausrücken wollte und sich dabei heftig wehrte, verletzte sich der Angestellte an beiden Knien. Der 21-Jährige konnte festgenommen werden und muss sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Heckscheibe beschädigt

Edenkoben (ots) – Auf einem Parkplatz in der Weinstraße wurde Dienstagmorgen 14.12.2021 eine beschädigte Heckscheibe an einem Fahrzeug festgestellt.

Ob die Scheibe eingeschlagen wurde oder geborsten ist, kann nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf mögliche Randalierer nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Mit über 4 Promille hinter dem Steuer

Bellheim (ots) – Mit unfassbaren 4,18 Promille verursachte gestern Abend ein 52-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Zeiskamer Straße in Bellheim. Im dortigen Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines 22-jährigen Autofahrers, weshalb es zur Kollision kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Dem Unfallverursacher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schulwegkontrolle

Edenkoben (ots) – Zwischen 07:20-08 Uhr wurde heute Morgen in der Weinstraße eine Schulwegkontrolle durchgeführt, wobei insbesondere die Beleuchtung der Radfahrer überprüft wurde. Von 25 kontrollierten Rädern mussten fünf Fahrräder beanstandet werden, weil die Beleuchtung nicht funktionsfähig war oder erst gar nicht mitgeführt wurden.

Die Polizei appelliert: Gerade die Wintermonate mit Regen, Nebel und Schnee erschweren die Sicht. Dabei ist Sehen und Gesehen werden das A und O im Straßenverkehr. Auch für die Fahrradfahrer ist es wichtig, die Beleuchtung zu checken und auf eine gute Erkennbarkeit zu achten.

Schockanrufe

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 wurden bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern erneut sogenannte Schockanrufe gemeldet. In einem Fall wurde der Angerufenen durch einen angeblichen Polizisten mitgeteilt, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie die Kaution stellen solle. Da sie ihren Sohn tatsächlich nicht erreichte hob sie bei der Bank einen 5-stelligen Geldbetrag ab.

Durch einen Rückruf bei dem angeblichen Polizisten flog der Schwindel auf und sie zahlte das Geld wieder bei der Bank ein. Sollten Sie einen Anruf erhalten, welcher ihnen unglaubwürdig oder verdächtig vorkommt, fragen sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und händigen sie kein Bargeld oder Schmuck an Unbekannte aus.

Überwachung des Tempolimits

Großfischlingen (ots) – Am 15.12.2021 im Zeitraum von 16:10 Uhr bis 17:40 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen am Ortseingang Großfischlingen, von Venningen kommend, durch.

Hierbei wurden 9 Fahrzeugführer festgestellt, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten. Der Spitzenwert lag bei 51 km/h.