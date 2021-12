Bremsvorgang führt zur Körperverletzung – Zeugin gesucht

Dudenhofen (ots) – Zu einer Körperverletzung der anderen Art kam es Dienstag 14.12.2021 gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 15 am Ortseingang Dudenhofen. Vermutlich durch den Bremsvorgang einer 42-jährigen PKW-Fahrerin provoziert gefühlt, setzte eine hinter ihr fahrende BMW-Fahrerin zum Überholen an, um sie im Anschluss bis zum Stilstand auszubremsen.

In einem folgenden Streitgespräch beleidigte die bislang unbekannte Fahrerin die 42-Jährigen, schlug die Fahrzeugtür gegen ihren Arm und versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht, wodurch sie Verletzungen davontrug. Erst als eine hinzukommende Zeugin dazwischen ging, ließ die Beschuldigte von der Frau ab und fuhr davon.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen die Fahrerin des blauen BMW wurden eingeleitet. Da von der hilfsbereiten Zeugin keine Personalien bekannt sind, wird diese gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 Zeugin bei per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Betrugsmasche “Falscher Polizeibeamter”

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 gegen Nachmittag, erhielt eine 89-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer gab sich als Her Schulz von der Polizei Schifferstadt aus. Laut dem angeblichen Polizeibeamten sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden. Die Polizei habe nun eine Liste festgestellt, auf welcher der Name der 89-Jährigen stünde. Hierauf lenkte der Anrufer das Gespräch schnell in Richtung Wertgegenstände und vorhandenes Bargeld der Dame.

Die 89-Jährige wurde richtigerweise misstrauisch und verständigte einen Angehörigen, sodass es zu keinem Schaden kam. Im Laufe des heutigen Tages meldeten eine Vielzahl von Geschädigten die gleiche Betrugsmasche. Neben falschen Polizeibeamten riefen auch angebliche Mitarbeiter von Microsoft an. Zu einem finanziellen Schaden kam es in keinem der Fälle.

Die Polizei rät: – Seitens der Polizei werden Sie am Telefon nicht über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt. – Wenn Sie am Telefon über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt werden, verständigen Sie die Polizei oder Angehörige.

Verkehrsüberwachung durch die Polizei

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 von 15:15-15:45 Uhr, wurden auf der L528 im Bereich der Lessingstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h wurden 8 Verstöße geahndet. Der “Schnellste” war mit 92 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 60 Euro nach sich.