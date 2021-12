Freinsheim: Neujahrsgala am 08. Januar 2022

Freinsheim – In keiner Zeit ist es unmöglich, Frohsinn, Vergnügen und Optimismus zu empfinden – auch nicht in der jetzigen, mit ihren Einschränkungen. Von-Busch-Hof Konzertant e.V. hofft, dafür das richtige Rezept für Sie bereitzuhalten, in Form seiner Neujahrsgala unter dem Motto „Mit der Fledermaus ins neue Jahr“!

„Jeder von Ihnen kennt die turbulente, intrigante Operette mit ihrem Überschwang an Lebensfreude. Unser Konzertabend wird unter der Leitung des Conférenciers, Theaterleiters und Besitzers einiger Auszeichnungen, z.B. des Hessischen Verdienstordens, Michael Quast, nichts von dieser fröhlichen Ausgelassenheit einbüßen! Die beliebten Straußmelodien kommen als Harmoniemusik für 10 Instrumente zu Gehör, ausgeführt vom Bläserensemble von „Busch-Hof Consort“.

Die elegante, vergnügliche, witzige Operettenwelt lässt grüßen!“

Leider wird wieder die 2-G-Regel-Vorschrift sein, vielleicht aber durch 1 Gläschen Sekt oder Glühwein im Innenhof des romantischen Von-Busch-Hofs erträglich gestaltet.

Bis zu diesem freudigen Neujahrsbeginn wünscht Von-Busch-Hof Konzertant Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und bedankt sich für Verständnis und Verbundenheit mit dem Verein.

Das Konzert findet am Samstag, 08.01.2022, um 20.00 Uhr, statt, im Bürgersaal des Von-Busch-Hofes in Freinsheim. Der Eintrittspreis beträgt € 31,00 für Erwachsene und € 6,00 für Schüler und Studenten. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes. Beachten Sie bitte unbedingt die vorgegebene 2-G-Regelung. Voraussichtlich muss während des Konzerts die Schutzmaske aufbehalten werden.

Bitte nehmen Sie Kartenkäufe mit Sitzplatzreservierung vor über die Homepage http://vbh-konzertant.de. (Auf diesem Weg können Sie ebenso Gutscheine für Konzerte erhalten.)

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte erwerben. Restkarten ohne Sitzplatzreservierung sind an der Abendkasse erhältlich, Aufpreis 2,00 €.