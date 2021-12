Geldbörsen von zwei unbekannten Frauen in Einkaufsmarkt entwendet

Speyer (ots) – Zu je einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am Dienstag zwischen 11:40 Uhr und 12:15 Uhr in einem Supermarkt in der Tullastraße und der Iggelheimer Straße. Ein 85-Jähriger sowie eine 68-Jährige befanden sich in einem Einkaufsmarkt, als Ihnen von Unbekannten die Geldbörsen aus der Jackentasche bzw. aus der Handtasche entwendet wurden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro. Zwei Frauen, die sich in der Nähe der Geschädigten befanden, dürften für den Diebstahl verantwortlich sein.

Zeugen, die 2 verdächtige Frauen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich der Iggelheimer Straße bzw. der Tullastraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Taschendiebe nutzen meist das Gedränge, um ihre Opfer anzurempeln oder nutzen unbeobachtete Momente, um die Geldbörse zu stehlen.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Drei Verletzte und 15.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Speyer (ots) – Weil die Vorfahrt missachtet wurde, kam es am Dienstag um 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich Grüner Winkel/Eselsdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige PKW-Fahrerin wollte vom Grünen Winkel den Eselsdamm überqueren, als sie den von rechts kommenden PKW einer 18-Jährigen übersah.

Bei der folgenden Kollision wurden die beiden Fahrerinnen sowie die Beifahrerin der 18-Jährigen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge, an denen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten abgeschleppt werden.