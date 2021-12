Brand in Werkstatt

Frankenthal (ots) – Der 77-Jährige arbeitete gegen 15:30 Uhr in einer Werkstatt in der Eisenbahnstraße an seinem Motorrad. Hierbei ist ihm ein Öltuch, welches auf einem Teil des Motorrad lag, von diesem herunter und auf eine Mehrfachsteckdose gefallen. Es kam zu einem Kurzschluss und das Öltuch begann durch einen Funkenflug zu brennen.

Um das brennende Tuch zu löschen trat der 77-Jährige dieses in Richtung Ausgang, wodurch es aufgrund der Sauerstoffzufuhr zu einer Stichflamme kam. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Der 77-Jährige wurde nicht verletzt und das Gebäude nicht beschädigt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen VW am 14.12.2021, gegen 12:00 Uhr, ordnungsgemäß in der Königsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 5. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Frontstoßfänger des Geschädigten touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Nach Angaben des Zeugen handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Dacia Duster mit der Aufschrift “Victoria”. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.