Sachbeschädigungen auf Ludwigshafener Weihnachtsmarkt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen Montag 13.12.2021 gegen 20:00 Uhr und Dienstag 14.12.2021, gegen 10:30 Uhr, zerrissen unbekannte Täter die Abdeckung eines Karussells auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Berliner Platz. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zudem schlugen sie die Plexiglasscheibe eines leerstehenden Kassenhäuschens der WC-Anlagen auf dem Weihnachtsmarkt ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Nicht auf Anrufe von vermeintlichen Microsoft Mitarbeitern reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 gegen 11:50 Uhr, rief ein vermeintlicher Microsoft Mitarbeiter bei einem 63-jährigen Ludwigshafener an und fragte ihn, ob er einen Microsoft-PC haben würde. Falls ja, solle er diesen bitte umgehend anschalten, da sich auf ihm Schadsoftware befinden würde. Da dies dem 63-Jährigen seltsam vorkam, beendete er das Gespräch.

Kurze Zeit später wurde er daraufhin von einer unbekannten Frau angerufen, die ihn ebenfalls auf Schadsoftware hinwies. Auch sie forderte ihn auf, seinen Rechner einzuschalten, da man ihm nur bei angeschaltetem Rechner helfen könne, das Problem zu beheben. Auch dieses Gespräch beendete der 63-Jährige vorbildlich. Beide Anrufer hatten zunächst versucht, mit dem 63-Jährigen auf Englisch zu sprechen und sind anschließend auf gebrochenes Deutsch umgestiegen.

Hinweis Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Fenster von Gartenhäuschen eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem Sonntag 12.12.2021, gegen 11:00 Uhr und dem 14.12.2021, gegen 13:00 Uhr, warfen unbekannte Täter das Fenster eines Gartenhäuschens ein in der Kleingartenanlage in der Stifterstraße, um somit in das Gartenhäuschen einsteigen zu können. Nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Weiterer landesweiter Corona-Kontrolltag in Rheinland-Pfalz

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt sich am Donnerstag 16.12.2021, wiederholt am landesweiten Corona-Kontrolltag und unterstützt dabei die originär zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden.

Nach dem landesweiten Kontrolltag am 02.12.2021 der beim Großteil der Bürger auf positive Resonanz stieß, ergab sich aus der Anzahl der festgestellten Verstöße jedoch auch die Notwendigkeit weiterer Kontrollen. Insgesamt wurden 6.460 Personen kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte 1.090 Ordnungswidrigkeiten nach der seinerzeit gültigen 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) beziehungsweise nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt.

Zwischenzeitlich ist die 29. CoBeLVO in Kraft und regelt einige Bereiche des öffentlichen Lebens neu (https://s.rlp.de/orna0). Diese Neuregelungen sind nun Schwerpunkt der landesweiten Kontrolle am Donnerstag.