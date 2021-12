Überholt im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr

Breuberg/Odenwaldkreis (ots) – Am Dienstag 14.12.2021 ca. 21:15 Uhr, fuhr eine 18 jährige VK-Teilnehmerin mit ihrem schwarzen Pkw VW Polo, die B 426 von der Abfahrt Breuberg/Sandbach (Spange) kommend, in Richtung Mömlingen (BY). Nach einer Linkskurve, kurz vor der Abfahrt Rai-Breitenbach(L3259), kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen, welcher zeitgleich durch ein weiteres unbekanntes Fahrzeug überholt wurde.

Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion der Fahrerin und ein schnelles ausweichen an den rechten unbefestigten Fahrbahnrand, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Beide entgegenkommende Fahrzeuge hielten nicht an und setzten unvermindert ihre Fahrt fort.

Am Fahrzeug der unverletzten Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Die Polizei Höchst/Odw. bittet um ihre Mithilfe! Wer kann zu der oben genannten Verkehrsunfallflucht sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung dieser Straftat

beitragen können?

Darmstadt

Navigationsgeräte im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus einem weißen Audi, der in der Zeit zwischen Samstag 11.12.2021 bis Dienstag 14.12.2021 auf einem Parkplatz im Rehkopfweg abgestellt war, haben bislang noch unbekannte Täter das fest installierte Navigationsgerät ausgebaut und damit einen Schaden von mehr als 2.000 Euro verursacht. Mit der Beute traten sie anschließend die Flucht an.

Auch ein weißer VW Golf geriet in der Zeit zwischen Montag (13.12.) und Dienstag (14.12.) in der Kranichsteiner Straße in das Visier von Kriminellen. Hier hatten die Täter eine Scheibe des Autos eingeschlagen und das Navigationsgerät mitgehen lassen. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 3.000 Euro.

Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kripo (K21/22) betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Fahrzeuge durch Brand beschädigt – Kripo sucht Zeugen

Messel (ots) – Am Dienstagabend 14.12.21 wurde der Rettungsleitstelle Dieburg gegen 19.00 Uhr der Brand von mehreren Fahrzeugen auf einem Firmengelände in der Georgenstraße, auf welchem sich auch ein Autohandel befindet, gemeldet. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das dort stehende Firmengebäude verhindert werden, jedoch brannten 3 Fahrzeuge komplett aus. Ein Pkw Chrysler, ein BMW und ein Ford.

Zwei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes Benz und ein VW, wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Messel und Dieburg. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Das zuständige Fachkommissariat K 10 in Darmstadt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Polizei zieht Auto aus dem Verkehr – 47 Mängel festgestellt

Dieburg (ots) – Einen 22 Jahre alten Autofahrer bemerkten Polizeibeamte bereits am vergangenen Freitagnachmittag (10.12.) auf der Bundesstraße 26. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Gelände der Polizei in Dieburg erblickten die erfahrenen Spezialisten der Verkehrsinspektion rasch mehrere unzulässige technische Veränderungen an dem BMW, wie unzulässige Distanzscheiben auf der Hinterachse, ein nicht serienmäßiges Fahrwerk sowie Reifen und ein Sportlenkrad, für deren Einbau von dem 22-Jährigen keine entsprechenden Nachweise erbracht werden konnten. Die Betriebserlaubnis des Autos war somit erloschen.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugpapiere und die Autokennzeichen sicher.

Das Gutachten eines KFZ-Sachverständigen brachte später insgesamt 47 Fahrzeugmängel ans Tageslicht, darunter auch gravierende Mängel an der Lenkung und der Bremse des BMW. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit Punkten in Flensburg sowie die Kosten für das Gutachten.

Berauscht und betrunken am Steuer – Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Pfungstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (14.-15.12.) hat die Pfungstädter Polizei gezielte Verkehrskontrollen im Bereich Pfungstadt und der nahen Umgebung durchgeführt. Im Fokus stand dabei die Frage wie es um die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer bestellt ist.

Hierbei fiel ein 23-jähriger Mann aus Biebesheim gegen 19.45 Uhr auf seinem Motorroller in der Eberstädter Straße auf. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise hatte er die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich gezogen. Nach einem Drogentest erhärte sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Test reagierte unter anderem auf Cannabis und Amphetamin.

Bei einem gegen 24 Uhr in Jugenheim gestoppten 37-jähriger Autofahrer aus Bickenbach stellten die Polizisten fest, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 1 Promille an. Und auch ein im Strohweg überprüfter 44 -jähriger Wagenlenker aus Darmstadt wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Hier zeigte das Testergebnis einen Promillewert von 1,1 Promille an.

Alle drei Fahrer wurden mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahmen und die Abnahme von Blut. Sie werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen und ihnen droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Am Mittwoch, den 15.12.2021, kam es gegen 08:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Lohbergtunnel (B 426) zwischen Mühltal und Ober-Ramstadt. Ein 32-jähriger Mann aus Dieburg fuhr mit seinem LKW von Mühltal kommend in den Lohbergtunnel hinein. Von dort kam ihm ein LKW aus Ober-Ramstadt entgegen. Der entgegenkommende LKW kam aufgrund ungeklärter Umstände auf seinem Fahrstreifen nach links, sodass es zum Zusammenstoß beider Außenspiegel kam.

Am LKW des Dieburgers entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Mühltal in unbekannte Richtung. Es soll sich hierbei um einen gelben LKW mit Anhänger der Marke Daimler, Modell Actros, handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit Verletzten – Zeugen gesucht

Rüsselsheim am Main (ots) – Am Mittwoch 15.12.2021 kam es um 15:30 Uhr an der Kreuzung Haßlocher Straße / Rugbyring zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein Audifahrer kollidierte mit einem Opel Zafira, der mit zwei Personen besetzt war. Der Audifahrer sowie eine Insassin des Opels wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzte 30.000 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfallflucht in Mörlenbach

Mörlenbach (Weschnitztal) (ots) – Am Mittwoch 15.12.2021, ereignete sich gegen etwa 08:00 Uhr in der Josef-Loroch-Straße in Mörlenbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stand hierbei mit seinem Pkw an der Ampelkreuzung Josef-Loroch-Straße/Weinheimer Straße (B38) und wollte anschließend auf die B38 in Richtung Mörlenbach einbiegen.

Ein Lkw bog zu diesem Zeitpunkt in die Josef-Loroch-Straße ab. Dabei touchierte er den schwarzen Nissan beim Abbiegevorgang am vorderen linken Außenspiegel. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer des Lkw vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Nissan Note in der Farbe schwarz. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Tel: 06252/706-0 entgegen.

Bushaltestelle beschädigt – Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots) – In der Nacht zum Sonntag (12.12.) beschädigten Unbekannte die Scheiben der Bushaltestelle “Pfarrhausgasse”, in Höhe der Straße “Pass”/Bundesstraße 3. Zudem wurden in der Wiesenstraße, in unmittelbarer Tatortnähe, mehrere Warnbarken einer Baustelle entfernt und im Bereich der Bahnunterführung zurückgelassen.

Gegen 2.00 Uhr wurde von Zeugen eine Personengruppe, augenscheinlich Jugendliche, wahrgenommen, welche auf der Wiesenstraße lärmend in Richtung Bahngleise (Melibokusstraße) lief. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Geschehnissen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

