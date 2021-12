Dillenburg: 43-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

(ots) – Mittwoch 15.12.2021 um 09:40 Uhr, fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Toyota Aygo auf der Bundesstraße 253 von Frohnhausen kommend in Richtung Dillenburg. In Höhe der Stahlwerke kam der Toyota-Fahrerin ein Linienbus in Fahrtrichtung Frohnhausen entgegen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet die aus einem Dillenburger Stadtteil stammende Fahrerin mit ihrem Aygo auf die Gegenfahrbahn.

Der 56-jährige Bus-Fahrer versuchte offenbar nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Beide Fahrzeuge krachten linksseitig aufeinander. Die eingesetzte Feuerwehr aus Dillenburg befreite die eingeklemmte 43-jährige Toyota-Fahrerin aus ihrem Auto. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Siegener Krankenhaus.

Die 4 Insassen des Busses, sowie der Fahrer erlitten einen Schock und wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Abschleppunternehmen barg den totalbeschädigten orangenen Aygo. Der Linienbus wurde durch das Busunternehmen geborgen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 17.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Wetzlar: Unter Drogeneinfluss gefahren

Weil er sich offenbar unter dem Einfluss von Drogen hinter das Steuer seines BMW setzte, kommt nun ein Ermittlungsverfahren auf einen 24-Jährigen zu. Beamte der Wetzlarer Polizeistation hatten den jungen Mann in der letzten Nacht (15.12.2021), um 01:05 Uhr, am Karl-Kellner-Ring angehalten und kontrolliert. Der BMW-Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte auf den Konsum von THC. Es folgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Wetzlar: Mehrere hundert Schnelltests gestohlen

Auf Corona-Schnelltests und einen Stempel hatten es unbekannte Diebe bei ihrem Einbruch in die Corona-Teststation am “Hörnsheimer Eck” abgesehen. Zwischen Montagabend (13.12.2021) und Dienstagmorgen (14.12.2021) brachen die Unbekannten die Container-Tür auf und drangen in die Räumlichkeit ein. Der Schaden wird mit 2.300 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr im Bereich “Hörnsheimer Eck” aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Unbekannte hebeln an Eingangstür der Teststation

Zwischen Montag (13.12.2021), 11:00 Uhr und Dienstag (14.12.2021), 13:05 Uhr machten sich Unbekannte an der Tür eines Containers in der Hauptstraße zu schaffen. Offenbar mit einem Schraubenzieher versuchten die Unbekannten die Tür aufzubrechen.

Die Tür hielt jedoch stand. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Kupferdiebe am Werk

Von einem Betriebsgelände stahlen Unbekannte verschiedene Kupferteile und Kupferstränge. Die Kupferteile wurden offensichtlich zuvor auf dem Betriebsgelände in der Dillstraße gesammelt und in einer Palettenbox abgelegt. Zwischen Montag (13.12.2021), 14:00 Uhr und Dienstag (14.12.2021), 10:50 Uhr schafften die Diebe das Kupfer über eine Lücke im Geländezaun auf den Mitarbeiterparkplatz und transportierten die Gegenstände ab.

Die Menge des gestohlenen Kupfers, sowie der Schaden können derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen