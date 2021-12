Gießen: Mit gestohlenem Fahrrad betrunken auf der Autobahn unterwegs

Einen Fahrradfahrer auf der Autobahn meldeten Zeugen am Samstag (11.12.) gegen 10.45 Uhr. Der Mann fahre auf dem Standstreifen von der B49 auf die A485 in Richtung Abfahrt Linden. Polizisten einer Gießener Polizeistation machten sich sofort auf die Suche nach dem Radler, um die bestehende Gefahr für ihn und die anderen Verkehrsteilnehmer zu beseitigen. Sie konnten einen 26-jährigen Somalier antreffen und unverletzt von der Schnellstraße verbringen. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert.

Das zum Ausflug auf den Gießener Ring genutzte, hochwertige E-Bike stellten die Polizistin und ihr Kollege sicher, um die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse zu klären. Dem Radler erklärten sie, dass es lebensgefährlich und deshalb verboten ist, auf der Autobahn mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Auf der Polizeidienststelle schlief der Mann seinen Rausch aus und konnte danach seinen Weg auf geeigneten Pfaden per Pedes fortsetzen.

Wenige Tage darauf fanden die Ermittler über einen am Fahrrad befestigten Händlersticker heraus, wem das Rad gehörte. Darauf angesprochen gab der Besitzer, ein Mann aus Klein-Linden an, dass ihm das ca. 1.800 € teure Rad am Samstagvormittag (11.12.) im Markwald gestohlen worden sei. Er habe mangels Hoffnung auf einen Ermittlungserfolg den Diebstahl nicht angezeigt.

Gegen den 26-Jährigen Somali wird daher neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Diebstahls ermittelt. Dem Bestohlenen war bereits im August schon einmal das gleiche Rad entwendet worden. Auch damals zeigte der Mann die Tat nicht an. Nun bekommt er zumindest eines der Räder wieder zurück und dazu die dringende Empfehlung, sich ein gutes Fahrradschloss zuzulegen und die Polizei künftig über Diebstähle zu informieren. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Drogenverkauf im Drosselweg

Mehrere Gramm Haschisch und mehrere Drogenutensilien wie eine Waage wurden am Montagmittag in Wieseck bei einem Trio sichergestellt. Zunächst hatten die Beamten eine kleine Personengruppe, die sich auf einem Spielplatz im Drosselweg aufhielt, kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass zwei der drei Personen flüchteten, als die Polizei kam.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten jedoch alle 3 Personen festgenommen werden. Alle wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: Wieder offenbar gefälschte Impfausweise vorgezeigt

Offenbar um digitale Impfzertifikate zu erlangen, kam es vor einigen Tagen in einer Apotheke in Lich zur Vorlage von gefälschten Impfpässen. Ein 61-Jähriger aus dem Wetteraukreis und eine 60-Jährige aus dem Landkreis Gießen waren dort vor etwa 2 Wochen erschienen und legten die vermutlich falschen Impfausweise vor.

Strafverfahren wurden gegen beide Personen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Linden: Versuchter Einbruch in Corona-Testcenter

Im Tannenweg in Linden kam es am letzten Wochenende zu einem versuchten Einbruch in ein Corona – Testcenter. Die Täter hatten in der Nacht zum Samstag (11.12.2021) eine Tür des Containers aufgebrochen. Danach wurde aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Wohnwagen

Mehrere Elektrogeräte wurden am letzten Wochenende aus einem Wohnwagen in der Troher Straße in Rödgen aufgebrochen. Die Täter hatten neben einem Bohrschrauber auch einen Staubsauger entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Vereinsgebäude

Im Martha-Mendel-Weg kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Einbruch in ein Gebäude in ein Vereinsheim. Unbekannte hatten ein Tor aufgebrochen und dann mehrere Behältnisse durchsucht. Offenbar wurde aber nichts mitgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Pohlheim: Sporttasche entwendet

In der Helgenwiese in Garbenteich kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Diebstahl. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eines dort abgestellten Daimler aufgebrochen und dann eine Sporttasche, die auf der Rückbank abgestellt war, entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Leicht verletzt

Blechschaden und leichte Verletzungen sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch (15.12.) in Rödgen.Gegen 9.45 Uhr fuhr der 48-jährige Fahrer eines Porsche von der Seewiesenstraße in die Udersbergstraße ein. Dabei beachtete der Mann offenbar nicht den roten Mercedes einer 69-jährgien Gießenerin, die die Udersbergstraße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Ortsmitte Rödgen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem sich die Fahrerin des Mercedes leicht verletzte.

An ihrem PKW entstanden Schäden an Stoßstange und der linken Tür, am Porsche Kratzer und Dellen an Stoßstange und Kotflügel. Der Gesamtschaden der Kollision beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Gießen: Beim Ausparken touchiert und geflüchtet

Gießen: Beim Ausparken in der Keplerstraße touchierte ein PKW am Dienstag (14.12.) ein anderes Fahrzeug. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Gegen 16.10 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß mit dem am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta eines 28-Jährigen. Beim Anstoß bekam die hintere Stoßstange des Ford Kratzer ab. Die Beleuchtung links ging zu Bruch.

Auf ca. 1.000 Euro beläuft sich der Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ihm sucht die Polizei und bittet unter Tel.: 0641/7006-3555 um Hinweise.

Wettenberg: Blechschaden

Blechschaden von insgesamt ca. 700 Euro ist die Bilanz eines Unfalls vom Dienstag (14.12.) in Krofdorf-Gleiberg. Der Fahrer eines schwarzen Audi befuhr die Rodheimer Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße übersah er offenbar das Schild “Vorfahrt gewähren”. Er stieß mit einem weißen Ford zusammen, der die Hauptstraße in Richtung Autobahn befuhr.

Der 27-jährige Fahrer des Audi und auch der 50-Jährige am Steuer des Ford blieben bei der Kollision unverletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Ford beschädigt

1.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Dienstag (14.Dezember) gegen 16.15 Uhr in der Keplerstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Ford Fiesta. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochnacht (15.Dezember) gegen 02.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Opel die Friedhofstraße. In Höhe der Hausnummer 3 kam der Opel-Fahrer von der Fahrbahn ab und kam in einer Hofeinfahrt zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.700 Euro.

Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen. Bei einem Atemalkoholtest pustete der Unfallverursacher 1,87 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B457/Fernwald: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Ein 51-jähriger Mann in einem Mercedes befuhr Mittwochnacht (15.Dezember) gegen 02.05 Uhr die Bundesstraße 457 von Fernwald in Richtung Gießen. Ein zunächst Unbekannter setzte zum Überholen an und stieß beim Ausscheren gegen den Mercedes. Anschließend führte der Unbekannte den Überholvorgang fort und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Ermittlungen führten zu einem 34-jährigen Mann aus der Ukraine. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 0641/7006-3555.

B429/Gießen: Spurwechsel führt zu Unfall

Eine 54-jährige Frau in einem Mercedes befuhr am Dienstag (14.Dezember) gegen 17.35 Uhr den Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 429 von der Heuchelheimer Straße kommend. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte die Mercedes-Fahrerin auf den rechten Fahrstreifen der B429.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 44-Jährigen.

Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch (15.Dezember) gegen 09.45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem Porsche die Seewiesenstraße. Offenbar missachtete der Gießener die Vorfahrt einer 69-jährigen Frau aus Gießen in einem Mercedes. Die Frau verletzte sich dabei leicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (09.Dezember). Zwischen 17.00 Uhr und 23.55 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz einen geparkten grauen Polo. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um ein rotes Fahrzeug.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Montagmorgen (13.Dezember) gegen 09.00 Uhr überquerte ein unbekannter Fußgänger die Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 82 offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 61-jährige Radlerin befuhr zur gleichen Zeit die Bahnhofstraße und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Beide Unfallbeteiligte stürzten und die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht.

Der Fußgänger entfernte sich im Anschluss, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Auf Parkplatz Audi touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Montag (13.Dezember) zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße “Auf der Höll” einen geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem schwarzen A3 zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 19-jähriger Mann aus Gießen in einem Mitsubishi und ein 55-jähriger Mann in einem VW befuhren hintereinander die Landstraße 3475 in Richtung Großen-Linden. Als der Mitsubishi-Fahrer an einem Kreisverkehr in Höhe der Gießener Pforte bremste, bemerkte der VW-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.600 Euro.

Die alarmierten Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 55-Jährigen.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,26 Promille.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag (13.Dezember) gegen 15.20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Rettungswagen die Landstraße 3125 und eine 40-jährige Frau in einem Ford fuhr in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 28-jährige Frau aus Gießen in einem Chevrolet befuhr am Montag (13.Dezember) gegen 14.00 Uhr die Wolfstraße und beabsichtigte nach links in die Licher Straße abzubiegen. Dabei missachtete die Gießenerin offenbar die Vorfahrt eines 62-jährigen Toyota-Fahrers, der die Licher Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Unfall in Krofdrof-Gleiberg

Dienstagmittag (14.Dezember) gegen 12.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Biebertal in einem Audi die Rodheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete der Audi-Fahrer offenbar die Vorfahrt eines 50-jährigen Ford-Fahrers., der auf der Hauptstraße in Richtung Rodheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW übersehen

Am Dienstag (14.Dezember) gegen 11.00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Gießen in einem VW die Steinstraße in Richtung Nordanlage. Im Kreuzungsbereich der Nordanlage übersah der Gießener offenbar eine 79-jährige Frau in einem VW die in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter

Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Ein 25-jähriger Mann in einem Peugeot befuhr Dienstagmorgen (14.Dezember) gegen 08.00 Uhr die Dammstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Steinstraße rückwärts zu fahren. Vermutlich übersah der Peugeot-Fahrer dabei eine 48-jährige Frau in einem Opel, die in Richtung Steinstraße unterwegs war.

Der 25-Jährige fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

