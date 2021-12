Neustadt an der Weinstraße – Am heutigen Mittwoch, 15.12.2021, wurden die Ergebnisse des 10. Deutschen Orchesterwettbewerbs bekannt gegeben. Der Wettbewerb wurde virtuell veranstaltet.

Die Blue note BIG BAND hatte am 03.10.2021 vor dem Konzert in Maikammer Titel eingespielt und ein Video eingereicht. Ein erster Platz wurde es in der Kategorie „E – Big Bands“ nicht. Das Orchester hat mit sehr gutem Erfolg teilgenommen, so der Deutsche Musikrat.